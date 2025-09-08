Dos personas fueron baleadas en paradero tras intento de robo en Puente Alto - Chilevisión

Carabineros informó que estas víctimas estaban esperando transporte público en un paradero cuando llegó un delincuente que huyó disparando.

Un intento de robo terminó con dos personas baleadas en la comuna de Puente Alto, específicamente Santa Rosa con Punta Chilen.

Carabineros informó que estas víctimas estaban esperando transporte público en un paradero cuando llegó un delincuente.

Ahí ambas personas recibieron un impacto balístico tras resistirse al intento de robo. "El sujeto se retira disparando e hiriendo a estas personas en sus piernas", afirmó la institución policial.

Por último, se informó que las personas afectadas por este asalto frustrado se encuentran fuera de riesgo vital.