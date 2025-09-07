 Eran ocho atacantes: Carabinero frustró robo con intimidación en Estación Central - Chilevisión
07/09/2025 08:14

Eran ocho atacantes: Carabinero frustró robo con intimidación en Estación Central

El oficial de Carabineros se percató de los hechos, se identificó e hizo uso de su arma de servicio. Uno de los delincuentes resultó herido en la pierna, sin lesiones de gravedad.

Publicado por CHV Noticias

Un oficial de Carabineros que se encontraba de franco, frustró un robo con intimidación en Estación Central durante la noche de este sábado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el sector de calle hermanos Arellano con Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, cuando el carabinero se percató de los hechos.

Carabinero frustró robo con intimidación

Se trata de ocho personas que "estaban cometiendo un robo con intimidación, utilizando armas de fuego en contra de las personas inocentes, con la finalidad de intimidarlas", detalló el teniente Álvaro Sepúlveda de Carabineros.

En ese momento, el funcionario se identificó e hizo uso de su arma de servicio, hiriendo a uno de los delincuentes en la pierna; sin embargo, el resto del grupo de antisociales se dio a la fuga.

El atacante herido fue detenido por el oficial de Carabineros y trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de riesgo vital y sin lesiones de gravedad.

