Carabineros frustró violento turbazo en Buin: Delincuentes atacaron a la víctima con un destornillador - Chilevisión

Además, uno de los delincuentes intentó atropellar a un oficial de Carabineros para escapar, por lo que el funcionario hizo uso de su arma de servicio y disparó en su hombro.

Carabineros logró frustrar un turbazo al interior de una vivienda en la comuna de Buin durante la noche de este sábado, y uno de los delincuentes resultó herido de bala tras haber intentado atropellar a un funcionario policial.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Pastor José Molina con Martillero Gonzalo Rosende, hasta donde llegó un grupo compuesto por dos personas menores de edad y tres adultos para robar.

Los antecedentes del turbazo en Buin

"Se movilizaban en un vehículo que era propiedad de uno de los antisociales, llegando al sector de Linderos en la comuna de Buin para ingresar a varios domicilios e intentar sustraer especies", detalló el Capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda Maipo de Carabineros.

Los vecinos del sector llamaron a los equipos policiales y cuando llegaron al lugar de los hechos, uno de los delincuentes intentó atropellar a un carabinero para escapar a bordo de un vehículo, por lo que el uniformado hizo uso de su arma de servicio y disparó, lesionando el hombro derecho del atacante.

En paralelo, los funcionarios se percataron que una víctima había sido atacada con un destornillador en el hombro y el resto de la banda intentó fugarse por las viviendas aledañas, pero lograron ser todos capturados, detenidos y puestos a disposición de Fiscalía.

La víctima recibió atención médica al igual que el delincuente herido, quien se encuentra en el Hospital San Luis de Buin y todas las especies fueron recuperadas.