Carabineros frustró violento turbazo en Buin: Delincuentes atacaron a la víctima con un destornillador - Chilevisión

Además, uno de los delincuentes intentó atropellar a un oficial de Carabineros para escapar, por lo que el funcionario hizo uso de su arma de servicio y disparó en su hombro.
Carabineros logró frustrar un turbazo al interior de una vivienda en la comuna de Buin durante la noche de este sábado, y uno de los delincuentes resultó herido de bala tras haber intentado atropellar a un funcionario policial.
Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Pastor José Molina con Martillero Gonzalo Rosende, hasta donde llegó un grupo compuesto por dos personas menores de edad y tres adultos para robar.
"Se movilizaban en un vehículo que era propiedad de uno de los antisociales, llegando al sector de Linderos en la comuna de Buin para ingresar a varios domicilios e intentar sustraer especies", detalló el Capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda Maipo de Carabineros.
Los vecinos del sector llamaron a los equipos policiales y cuando llegaron al lugar de los hechos, uno de los delincuentes intentó atropellar a un carabinero para escapar a bordo de un vehículo, por lo que el uniformado hizo uso de su arma de servicio y disparó, lesionando el hombro derecho del atacante.
En paralelo, los funcionarios se percataron que una víctima había sido atacada con un destornillador en el hombro y el resto de la banda intentó fugarse por las viviendas aledañas, pero lograron ser todos capturados, detenidos y puestos a disposición de Fiscalía.
La víctima recibió atención médica al igual que el delincuente herido, quien se encuentra en el Hospital San Luis de Buin y todas las especies fueron recuperadas.