Carabineros podrá usar pistolas taser en casos de violencia intrafamiliar: Así es el nuevo armamento - Chilevisión

El Gobierno autorizó a Carabineros la compra de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), mejor conocidos como pistolas taser.

Si bien se esperaba que la puesta en marcha sucediera a partir de marzo de este año, eso fue retrasado hasta ahora.

La implementación funcionará, en una primera etapa, en casos donde este presente la violencia intrafamiliar (VIF).

¿Qué son las pistolas taser?

Las pistolas taser son un tipo de pistola eléctrica que dispara pequeños dardos conectados a la unidad principal por cables conductores de electricidad y tiene un costo cercanos a los $5 millones.

Los dardos se pueden adherir a la ropa o la piel traspasando una corriente eléctrica que permite inmovilizar temporalmente al objetivo, siendo una alternativa menos letal para las policías.

Protocolo para el uso de pistolas taser

Si bien queda por definir el protocolo de uso de la pistola taser para Carabineros, serán utilizadas bajo un estricto reglamento.

En la primera etapa podrán ser usadas en procedimientos o casos de agresión activa, ya sea en contra de un uniformado, la víctima, terceros o al propio agresor, dentro del contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF).

Asimismo sólo podrán ser utilizadas en casos de este tipo que ocurran dentro de la región Metropolitana.

El uso del dispositivo taser no será permitido a través de contacto, sino que debe ser a distancia, como mínimo de 11 metros.