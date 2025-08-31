El segundo en una noche: Familia fue víctima de violento turbazo en Peñalolén - Chilevisión

Durante la madrugada de este domingo se registró un turbazo al interior de una vivienda en la comuna de Peñalolén. Al respecto, cerca de seis individuos ingresaron al domicilio armados con pistolas y cuchillos. En el inmueble estaba un hombre, su pareja y sus cuatro hijos de cortas edades. El dueño de casa, identificado como Diego, bajó al primer piso y vio a los antisociales abrir la puerta, por lo que comenzó un forcejeo, según relató. Los delincuentes intentaron maniatarlo, pero no lo lograron y luego sustrajeron dos vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, dinero y se dieron a la fuga. Los automóviles fueron recuperados, mientras que los equipos policiales intentan dar con los responsables. Las especies sustraídas están avaluadas en cerca de $150 millones de pesos y es el segundo turbazo que se registra durante la noche, el primero ocurrió en la comuna de Buin, pero logró ser frustrado.