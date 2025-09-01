Carabineros rescata a hombre que sufrió fractura y se perdió en el Cerro San Cristóbal - Chilevisión

Los funcionarios policiales encontraron a la víctima en un área boscosa y lograron bajarlo en una camilla construida con elementos del mismo cerro,

Carabineros informó de un rescate de una persona en Parquemet. Esto ocurrió cerca de la medioanoche y tras un llamado al 133 por parte de la misma víctima.

El hombre, de 30 años, y tras pasar horas intentado descender por los senderos del cerro, cayó entre los árboles, lo que le ocasionó una fractura en una de sus piernas, impidiéndole continuar.

Por este motivo, quedó perdido en un área boscosa del parque, a unos 300 metros arriba del sector donde se encuentra el Hotel Sheraton.

"Conforme a lo anterior, se realizó una amplía busqueda por los senderos del parque, logrando encontrarlo y bajarlo en una camilla construida con elementos del mismo cerro, siendo trasladado posteriormente a una clínica del sector", señaló Carabineros.