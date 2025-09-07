Conductora en estado de ebriedad atropelló a tres personas en Santiago Centro: Intentó fugarse - Chilevisión

La conductora iba manejando en estado de ebriedad y se encontraba en compañía de otra persona. Ambas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia.

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito, luego de que una persona en estado de ebriedad atropellara a tres peatones en Santiago Centro.

Según explicó el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, los hechos ocurrieron en el sector de las calles Avenida Matta con San Francisco.

Los antecedentes del atropello

Las víctimas venían cruzando por un paso habilitado cuando fueron atropelladas por el vehículo y luego, la conductora intentó huir durante una cuadra, donde decidió doblar contra el tránsito, pero fue retenida por las personas que se encontraban en el lugar.

Además, la persona se encontraba acompañada en el vehículo cuando ocurrieron los hechos y ambas "se encuentran detenidas, una por conducción en estado de ebriedad y las dos por no prestarle auxilio a la víctima", detalló el teniente.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Dos de ellas se encuentran en estado de gravedad y la otra persona está en riesgo vital.

Finalmente, el teniente explicó que en el sitio del suceso se encontró botellas de alcohol y al realizarse el Narcotest y Alcotest, este último dio positivo para la conductora.