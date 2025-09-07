 Conductora en estado de ebriedad atropelló a tres personas en Santiago Centro: Intentó fugarse - Chilevisión
Minuto a minuto
17 detenidos por disturbios durante romería: Metro reabrió una estación y mantiene dos cerradas Mostró cuánto ha crecido: Pdte. Boric compartió fotos con su hija Violeta Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas confirma restablecimiento del suministro Así lograron levantar un edificio de seis pisos en apenas un día en Chile: Ocuparon impresoras 3D
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/09/2025 08:46

Conductora en estado de ebriedad atropelló a tres personas en Santiago Centro: Intentó fugarse

La conductora iba manejando en estado de ebriedad y se encontraba en compañía de otra persona. Ambas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito, luego de que una persona en estado de ebriedad atropellara a tres peatones en Santiago Centro.

Según explicó el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, los hechos ocurrieron en el sector de las calles Avenida Matta con San Francisco.

Los antecedentes del atropello

Las víctimas venían cruzando por un paso habilitado cuando fueron atropelladas por el vehículo y luego, la conductora intentó huir durante una cuadra, donde decidió doblar contra el tránsito, pero fue retenida por las personas que se encontraban en el lugar.

Además, la persona se encontraba acompañada en el vehículo cuando ocurrieron los hechos y ambas "se encuentran detenidas, una por conducción en estado de ebriedad y las dos por no prestarle auxilio a la víctima", detalló el teniente.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Dos de ellas se encuentran en estado de gravedad y la otra persona está en riesgo vital.

Finalmente, el teniente explicó que en el sitio del suceso se encontró botellas de alcohol y al realizarse el Narcotest y Alcotest, este último dio positivo para la conductora.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“No sé por qué causo tanto rechazo”: Sammis Reyes le respondió a Claudio Bravo tras críticas

"El problema es que me fui, volví 14 años después y me doy cuenta de que la mentalidad sigue siendo la misma con gente igual de chaquetera", señaló Sammis, quien defendió su carrera deportiva.

07/09/2025

Horacio Saavedra reacciona al show sinfónico de Pablo Chill-E: “Mi concepto de música...”

El ex director de orquesta del Festival de Viña no se guardó nada y descargó sus opiniones sobre el show sinfónico del cantante urbano a través de una publicación de Instagram.

07/09/2025

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

La marcha en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar se dirigía hacia las afueras del Palacio de La Moneda, cuando comenzaron a registrarse una serie de disturbios.

07/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025