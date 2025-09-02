 Evadió control, atropelló a carabinero y fue abatido: Fatal fiscalización vehicular en Estación Central - Chilevisión
02/09/2025 16:43

Evadió control, atropelló a carabinero y fue abatido: Fatal fiscalización vehicular en Estación Central

Según detallaron desde la institución, el sujeto tenía un amplio prontuario policial, por delitos como infracción a la ley de drogas y robo en lugar no habitado,

Publicado por Gabriela Sambuceti

Con un conductor fallecido terminó este martes un operativo de fiscalización vehicular en la comuna de Estación Central, luego de que este intentara evadir el control y atropellara a un funcionario de Carabineros.

Según detallaron desde la institución policial, el hecho ocurrió pasadas las 14 horas, cuando funcionarios iban a fiscalizar una camioneta que tenía sus vidrios polarizados, momento en que el vehículo huyó del lugar.

Tras esto se inició una persecución en la que un uniformado fue atropellado por el automóvil, tras lo cual este hizo uso de su arma de servicio y mató al conductor.

Conductor murió abatido 

Según detalló el coronel Claudio Pavez, prefecto de la prefectura central de Carabineros, el funcionario policial “hace uso de su arma de fuego en dos ocasiones, amparado bajo la ley de legítima defensa, lamentablemente falleciendo el conductor con una lesión grave en la región del Tórax”.

De igual manera, detalló que “el sujeto tiene un amplio prontuario policial, tiene antecedentes por distintos delitos, por infracción a la ley de drogas, robo en lugar no habitado, entre otros”.

Respecto al funcionario policial atropellado, detalló que este “fue rápidamente trasladado al hospital institucional, presenta un fuerte dolor en la extremidad izquierda, que fue lugar donde impactó el vehículo”, no obstante, se encuentra fuera de riesgo vital.

