Suspenden tránsito por incendio de bus RED en Estación Central - Chilevisión

La emergencia se produjo en el paso bajo nivel ubicado en Exposición con Antofagasta. También está suspendido el tránsito en las calles Blanco Encalada y Avenida Pedro Aguirre Cerda.

El incendio de un bus del sistema RED provocó una emergencia en la comuna de Estación Central durante esta tarde.

El siniestro afectó al vehículo de transporte cuando este transitó por el paso bajo nivel ubicado en Exposición con Antofagasta.

Debido a esto equipos de emergencia se presentaron en el lugar, junto con Bomberos para intentar contener las llamas.

Tránsito suspendido

De momento el tránsito por el lugar quedó completamente suspendido y las autoridades hicieron un llamado a buscar vías alternativas.

Además de la calle de la emergencia, también se suspendió el tránsito en las calles Blanco Encalada y Avenida Pedro Aguirre Cerda.