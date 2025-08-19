 Suspenden tránsito por incendio de bus RED en Estación Central - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 17:03

Suspenden tránsito por incendio de bus RED en Estación Central

La emergencia se produjo en el paso bajo nivel ubicado en Exposición con Antofagasta. También está suspendido el tránsito en las calles Blanco Encalada y Avenida Pedro Aguirre Cerda.

Publicado por CHV Noticias

El incendio de un bus del sistema RED provocó una emergencia en la comuna de Estación Central durante esta tarde. 

El siniestro afectó al vehículo de transporte cuando este transitó por el paso bajo nivel ubicado en Exposición con Antofagasta.

Debido a esto equipos de emergencia se presentaron en el lugar, junto con Bomberos para intentar contener las llamas. 

Tránsito suspendido

De momento el tránsito por el lugar quedó completamente suspendido y las autoridades hicieron un llamado a buscar vías alternativas. 

Además de la calle de la emergencia, también se suspendió el tránsito en las calles Blanco Encalada y Avenida Pedro Aguirre Cerda.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025