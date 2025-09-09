Pronostican temperaturas extremas en casi todo el país: Sobre 35°C al norte y temporal al sur - Chilevisión

Los termómetros de zonas de dos regiones del extremo norte marcarán entre 34° y 36°C, mientras que al sur se prevén lluvias, viento y hasta tormentas eléctricas.
La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dio a conocer un nuevo pronóstico del tiempo que incluye fenómenos extremos en varias regiones del país.
En el extremo norte, por ejemplo, zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama podrían alcanzar hasta los 36°.
Hacia el sur, en tanto, el escenario será radicalmente distinto con un sistema frontal que traerá consigo precipitaciones, vientos y hasta la posibilidad de tormentas eléctricas.
El sistema frontal que por estos momentos está presente en gran parte de la zona centro-sur del país irá desplazándose hacia la zona central del país.
Aunque no con la misma intensidad, las nubes alcanzarán la región del Ñuble en las próximas horas y la región de O'Higgins la mañana del miércoles 10.
¿Y Santiago? En los próximos días, podría intercalar días soleados, parciales y derechamente nublados. Eso sí, en principio con poca o ninguna precipitación.