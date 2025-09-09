Pronostican temperaturas extremas en casi todo el país: Sobre 35°C al norte y temporal al sur - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, dio a conocer un nuevo pronóstico del tiempo que incluye fenómenos extremos en varias regiones del país.

En el extremo norte, por ejemplo, zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama podrían alcanzar hasta los 36°.

Hacia el sur, en tanto, el escenario será radicalmente distinto con un sistema frontal que traerá consigo precipitaciones, vientos y hasta la posibilidad de tormentas eléctricas.

¿Y en la zona central del país? Esto dijo Allison Gohler

El sistema frontal que por estos momentos está presente en gran parte de la zona centro-sur del país irá desplazándose hacia la zona central del país.

Aunque no con la misma intensidad, las nubes alcanzarán la región del Ñuble en las próximas horas y la región de O'Higgins la mañana del miércoles 10.

¿Y Santiago? En los próximos días, podría intercalar días soleados, parciales y derechamente nublados. Eso sí, en principio con poca o ninguna precipitación.