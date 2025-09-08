Alerta por sistema frontal en cuatro regiones del sur de Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas - Chilevisión

La Dirección Meteorológica detalló que cuatro regiones del extremo sur del país tendrán precipitaciones de hasta 70 mm y vientos con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En alerta se encuentran al menos cuatro regiones del sur del país ante la inminente llegada de un sistema frontal que traerá consigo precipitaciones, viento y hasta probables tormentas eléctricas.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, los fenómenos se registrarán en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

¿Cuándo serán? En general, será entre hoy, lunes 8, y el miércoles 10, aunque variará por zonas.

Entre los datos más alarmantes publicados por el organismo están los vientos de normales a moderados, cuya intensidad oscilará entre los 40 y 80 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarían los 100 km/h.

Lo propio ocurrirá con las precipitaciones, donde los montos estimados son entre 40 y 70 mm dependiendo de la zona.

Finalmente, las probables tormentas eléctricas se prolongarán desde la tarde del martes 9 hasta la madrugada del miércoles. A continuación, puedes revisar el detalle por día, región y fenómeno.

Lunes 8 de septiembre

La Araucanía

Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80).

Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80). Precipitaciones: No hay para el lunes 8.

No hay para el lunes 8. Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.

Los Ríos

Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones: No hay para el lunes 8.

No hay para el lunes 8. Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.

Los Lagos

Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones: No hay para el lunes 8.

No hay para el lunes 8. Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.

Aysén

Viento : Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 100).

: Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 100). Precipitaciones : No hay para el lunes 8.

: No hay para el lunes 8. Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.

Martes 9 de septiembre

La Araucanía

Viento : Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Valle (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Valle (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones : Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm) y Precordillera (entre 50 y 70 mm).

: Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm) y Precordillera (entre 50 y 70 mm). Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.

Los Ríos

Viento : Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones: Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm), Valle (entre 40 y 60 mm), Precordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm / 10-20 cm).

Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm), Valle (entre 40 y 60 mm), Precordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm / 10-20 cm). Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.

Los Lagos

Viento : Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones : Precordillera (entre 50 y 65 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera Austral (entre 35 y 70 mm).

: Precordillera (entre 50 y 65 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera Austral (entre 35 y 70 mm). Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior.

Aysén

Viento: Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80).

Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80). Precipitaciones : No hay para el martes 9.

: No hay para el martes 9. Tormenta eléctrica: Insultar Norte.

Miércoles 10 de septiembre

La Araucanía

Viento : Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).

: Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70). Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.

No hay para el miércoles 10. Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.

Los Ríos

Viento : No hay para el miércoles 10.

: No hay para el miércoles 10. Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.

No hay para el miércoles 10. Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.

Los Lagos

Viento : No hay para el miércoles 10.

: No hay para el miércoles 10. Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.

No hay para el miércoles 10. Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior.

Aysén