Alerta por sistema frontal en cuatro regiones del sur de Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas - Chilevisión

La Dirección Meteorológica detalló que cuatro regiones del extremo sur del país tendrán precipitaciones de hasta 70 mm y vientos con rachas que podrían alcanzar los 100 km/h.
En alerta se encuentran al menos cuatro regiones del sur del país ante la inminente llegada de un sistema frontal que traerá consigo precipitaciones, viento y hasta probables tormentas eléctricas.
Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, los fenómenos se registrarán en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
¿Cuándo serán? En general, será entre hoy, lunes 8, y el miércoles 10, aunque variará por zonas.
Entre los datos más alarmantes publicados por el organismo están los vientos de normales a moderados, cuya intensidad oscilará entre los 40 y 80 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarían los 100 km/h.
Lo propio ocurrirá con las precipitaciones, donde los montos estimados son entre 40 y 70 mm dependiendo de la zona.
Finalmente, las probables tormentas eléctricas se prolongarán desde la tarde del martes 9 hasta la madrugada del miércoles. A continuación, puedes revisar el detalle por día, región y fenómeno.
Lunes 8 de septiembre
La Araucanía
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80).
- Precipitaciones: No hay para el lunes 8.
- Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.
Los Ríos
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: No hay para el lunes 8.
- Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.
Los Lagos
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: No hay para el lunes 8.
- Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.
Aysén
- Viento: Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 100).
- Precipitaciones: No hay para el lunes 8.
- Tormenta eléctrica: No hay para el lunes 8.
Martes 9 de septiembre
La Araucanía
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80) y Valle (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm) y Precordillera (entre 50 y 70 mm).
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.
Los Ríos
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: Litoral (entre 40 y 60 mm), Cordillera Costa (entre 40 y 60 mm), Valle (entre 40 y 60 mm), Precordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm / 10-20 cm).
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.
Los Lagos
- Viento: Litoral (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Cordillera Costa (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80), Chiloé (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70) y Litoral Interior (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: Precordillera (entre 50 y 65 mm), Cordillera (entre 50 y 70 mm), Cordillera Austral (entre 35 y 70 mm).
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior.
Aysén
- Viento: Insular Norte (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80).
- Precipitaciones: No hay para el martes 9.
- Tormenta eléctrica: Insultar Norte.
Miércoles 10 de septiembre
La Araucanía
- Viento: Precordillera (entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70).
- Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.
Los Ríos
- Viento: No hay para el miércoles 10.
- Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa y Valle.
Los Lagos
- Viento: No hay para el miércoles 10.
- Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.
- Tormenta eléctrica: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé y Litoral Interior.
Aysén
- Viento: No hay para el miércoles 10.
- Precipitaciones: No hay para el miércoles 10.
- Tormenta eléctrica: Insultar Norte.