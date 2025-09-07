 Advierten llegada de intenso sistema frontal con lluvias, río atmosférico y vientos de hasta 90 km/h - Chilevisión
07/09/2025 19:15

Advierten llegada de intenso sistema frontal con lluvias, río atmosférico y vientos de hasta 90 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por fuertes ráfagas de viento que podrían afectar a diversas regiones, las que alcanzarían rachas de hasta 100 km/h en algunas zonas. 

Publicado por CHV Noticias

Un intenso sistema frontal ingresará a tres regiones del país este lunes 8 de septiembre, a solo días del inicio de los festejos de Fiestas Patrias.

Este fenómeno afectará a las regiones dl Biobío, La Araucanía y Los Ríos, dejando intensas lluvias asociadas con un río atmosférico de categoría 3, en una escala de 1 a 5.

Sin embargo, las lluvias más fuertes llegarán este martes 9 de septiembre, pues Meteored informó que caerán entre 8 y 10 mm con isoterma cero alta, lo que también podría dejar nieve en sectores cordilleranos. 

Para la zona central, específicamente las regiones de Valparaíso y Metropolitana, las precipitaciones llegarían durante las primeras horas de la mañana del miércoles 10, dejando entre 5 a 15 mm.

DMC emitió dos avisos por ráfagas de viento

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por fuertes ráfagas de viento que podrían afectar a diversas regiones, las que alcanzarían rachas de hasta 100 km/h en algunas zonas. 

En la zona norte, el aviso meteorológico es por "viento normal a moderado", el que responde a la condición sinóptica de "jet de bajo nivel". La medida estará vigente desde la mañana de este lunes 8 de septiembre hasta la noche del martes 9 del presente mes. 

Respecto a la zona sur, el aviso fue emitido por "viento normal a moderado" por la condición sinóptica de "sistema frontal". La medida estará vigente desde la noche del lunes 8 de septiembre hasta la mañana del miércoles 10 del presente mes. 

