En Fiestas Patrias: Alertan tormentas eléctricas en 2 regiones y lluvias en otras 2 - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para dos regiones de Chile, en el marco del inicio de los festejos por Fiestas Patrias.

Probables tormentas eléctricas en dos regiones

El organismo detalló que el aviso está pronosticado desde la mañana hasta la noche de este martes 16 de septiembre.

Las probables tormentas eléctricas afectarán la zona cordillerana de dos regiones del país, las cuales son:

Arica y Parinacota Tarapacá



Hay que recordar que un aviso es emitido cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Viento moderado en 3 regiones e intensas lluvias en otras 2

La DMC también publicó un aviso por viento normal a moderado en tres regiones del país.

En concreto, este viernes 19 de septiembre habrá viento normal a moderado, con rachas de hasta 70 km/h en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Para la precordillera de la región del Ñuble y Biobío también habrá novedades, pues desde la noche del jueves 18 hasta la mañana del viernes 19 se esperan precipitaciones normales a moderadas, con montos estimados de 35 a 40mm.