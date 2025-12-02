Pronostican hasta 34°: Emiten aviso para cuatro regiones por altas temperaturas - Chilevisión

Las altas temperaturas se harán sentir principalmente en los valles y la precordillera. El fenómeno se hará presente desde el miércoles 3 y se mantendrá hasta la noche del jueves 4 de diciembre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico debido a una ola de calor que afectará a varias regiones del país durante esta semana.

Según el reporte del organismo, la condición sinóptica denominada como dorsal en altura se hará presente desde la tarde del miércoles 3 de diciembre hasta la noche del jueves 4 de diciembre.

Las altas temperaturas se harán sentir principalmente en los valles y la precordillera de cuatro regiones de la zona centro del país.

Si bien el fenómeno se mantendrá hasta el jueves, se espera que sea el día miércoles el de mayor peak y se pronostica que en la región metropolitana los termómetros podrían llegar hasta los 34°.

En los otros sectores, las temperaturas máximas se moverán entre los 29° y 33°, dependiendo de la región y zona.

#Aviso A463-1/2025 (actualización): [01/dic 14:12] Altas Temperaturas en zonas desde la región Metropolitana a la región de Ñuble https://t.co/Ub17DG52EF pic.twitter.com/qusm9703Vc — MeteoChile (@meteochile_dmc) December 1, 2025

Las regiones afectadas por la ola de calor

Las regiones y zonas que se verán afectadas por las altas temperaturas presentes esta semana son: