Pronostican hasta 34°: Emiten aviso para cuatro regiones por altas temperaturas - Chilevisión

02/12/2025 12:37

Pronostican hasta 34°: Emiten aviso para cuatro regiones por altas temperaturas

Las altas temperaturas se harán sentir principalmente en los valles y la precordillera. El fenómeno se hará presente desde el miércoles 3 y se mantendrá hasta la noche del jueves 4 de diciembre.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico debido a una ola de calor que afectará a varias regiones del país durante esta semana. 

Según el reporte del organismo, la condición sinóptica denominada como dorsal en altura se hará presente desde la tarde del miércoles 3 de diciembre hasta la noche del jueves 4 de diciembre

Las altas temperaturas se harán sentir principalmente en los valles y la precordillera de cuatro regiones de la zona centro del país. 

Si bien el fenómeno se mantendrá hasta el jueves, se espera que sea el día miércoles el de mayor peak y se pronostica que en la región metropolitana los termómetros podrían llegar hasta los 34°.

En los otros sectores, las temperaturas máximas se moverán entre los 29° y 33°, dependiendo de la región y zona. 

Las regiones afectadas por la ola de calor 

Las regiones y zonas que se verán afectadas por las altas temperaturas presentes esta semana son: 

  • Metropolitana (Valle, Precordillera)
  • O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

