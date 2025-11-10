 Advierten ola de calor en la región Metropolitana: Pronostican tres días con temperaturas hasta 30° - Chilevisión
10/11/2025 15:51

Advierten ola de calor en la región Metropolitana: Pronostican tres días con temperaturas hasta 30°

A partir del miércoles las temperaturas subirán en Santiago y se podrían mantener hasta el domingo 16 de noviembre, día de elecciones.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció un incremento significativo de las temperaturas para la ciudad de Santiago en los próximos días. 

26° y 24° son las máximas pronosticadas para este lunes y martes. Sin embargo, esto cambiará a partir del miércoles y se extenderá por lo menos hasta el viernes. 

Anuncian tres días de intenso calor para Santiago 

La DMC comunicó a través de su sitio web que las temperaturas en la capital bordearán los 30°, hecho que se podría mantener hasta el próximo domingo 16 de noviembre, día de las elecciones presidenciales.

De momento el pronostico indica que la máxima será de 29° el miércoles. Mientras que jueves y viernes esta aumentará llegando a los 30°. 

En tanto, las mínimas serán de 9, 10 y 11 grados respectivamente. 

