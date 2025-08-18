Anuncian dos días de lluvia y hasta nieve: Revisa cuándo comienzan las precipitaciones en Santiago - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este lunes un pronóstico completo respecto a la semana lluviosa que se espera para la región Metropolitana.

Según lo informado por la experta, se espera que las precipitaciones regresen con la llegada de un nuevo sistema frontal que avanzaría de sur a norte, pasando por los cielos de Santiago desde el día miércoles.

Un sistema frontal que vendría acompañado de una masa de aire frío que podría ocasionar la presencia de nieve en los sectores más cordilleranos de la capital.

Anuncian lluvia de hasta dos días en Santiago

De acuerdo con lo pronosticado por Allison Göhler, las precipitaciones en Santiago comenzarían el día miércoles 20 de agosto y se extenderían con mayor intensidad durante todo el jueves 21.

En la misma línea, se espera que la mayor cantidad de agua caiga en la noche del jueves con temperaturas que bajarían durante la madrugada del viernes, ocasionando nevazón en comunas precordilleranas.

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se mantendrían las temperaturas alrededor de los 15° en promedio.