 Anuncian dos días de lluvia y hasta nieve: Revisa cuándo comienzan las precipitaciones en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/08/2025 13:43

Anuncian dos días de lluvia y hasta nieve: Revisa cuándo comienzan las precipitaciones en Santiago

La meteoróloga Allison Göhler entregó un pronóstico completo de las lluvias y la nieve que podrían volver esta semana. Conoce cuándo caerán precipitaciones en la región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este lunes un pronóstico completo respecto a la semana lluviosa que se espera para la región Metropolitana. 

Según lo informado por la experta, se espera que las precipitaciones regresen con la llegada de un nuevo sistema frontal que avanzaría de sur a norte, pasando por los cielos de Santiago desde el día miércoles. 

Un sistema frontal que vendría acompañado de una masa de aire frío que podría ocasionar la presencia de nieve en los sectores más cordilleranos de la capital. 

Anuncian lluvia de hasta dos días en Santiago 

De acuerdo con lo pronosticado por Allison Göhler, las precipitaciones en Santiago comenzarían el día miércoles 20 de agosto y se extenderían con mayor intensidad durante todo el jueves 21

En la misma línea, se espera que la mayor cantidad de agua caiga en la noche del jueves con temperaturas que bajarían durante la madrugada del viernes, ocasionando nevazón en comunas precordilleranas. 

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se mantendrían las temperaturas alrededor de los 15° en promedio.

  • Lunes: Mínima 4° y máxima 14° con bajas probabilidades de chubascos.
  • Martes: Mínima 4° y máxima 17° 
  • Miércoles: Mínima 6° y máxima 16°
  • Jueves: Mínima 6° y máxima 14°
Publicidad

Destacamos

Noticias

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

Lo último

Lo más visto

“Me va bien en Chile”: Quién es el Tío Lukas, acusado de contactar a sicarios del “Rey de Meiggs”

Ricardo Villón es el nombre del ciudadano ecuatoriano detenido el viernes durante un operativo que se realizó en Independencia. Este lunes enfrentará su control de detención como presunto intermediario del sicariato.

18/08/2025

“Nada que decir”: Sammis Reyes reaccionó a imitación del comediante Felipe Parra

El deportista comentó la imitación en la que el comediante chileno resaltó algunas reconocibles características de la personalidad de la pareja de Emilia Dides.

18/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Hay cámaras con audio”: DJ Ilaisa arremetió contra Karol Dance tras acusarla de planificar infidelidad

Karol Dance le dijo a Paula Escobar que Ilaisa Henríquez "lo planeó, salir en televisión y que le van a pagar, pero eso no es excusa. El casado soy yo"- La DJ respondió en redes sociales.

18/08/2025
Publicidad