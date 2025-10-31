 Hombre murió tras ser baleado en La Pintana: Se trasladó por sus propios medios a un hospital - Chilevisión
Minuto a minuto
“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar “Así te voy a recordar”: Hermana de Krishna Aguilera vivió sensible suceso durante el velorio La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria “Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/10/2025 08:03

Hombre murió tras ser baleado en La Pintana: Se trasladó por sus propios medios a un hospital

La Fiscalía ECOH investiga tres puntos de interés ubicados dentro y en las cercanías del Hospital Padre Hurtado, hasta donde llegó la víctima con un disparo; sin embargo, por la gravedad de la lesión, murió.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 23 años murió durante la tarde de este jueves tras llegar herido con un impacto de bala al Hospital Padre Hurtado, ubicado en la comuna de San Ramón.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Esperanza con Guacolda en la comuna de La Pintana, donde la víctima recibió el disparo y luego, se trasladó por sus propios medios hasta el recinto hospitalario.

Los antecedentes del homicidio

Al respecto, el fiscal Jorge Cáceres del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señaló: "Preliminarmente, él (la víctima) tendría familiares en la comuna de La Pintana, él viviría en ese lugar. Los hechos también habrían ocurrido en la cercanía de domicilio de parientes de él".

En esa misma línea, agregó: "Al parecer esta persona se trasladaba en una bicicleta. Al menos, luego de estos disparos, esta persona se habría trasladado en dicho móvil".

La gravedad de la lesión hizo que la víctima quedaba al frente del hospital, por lo que fue asistido por terceras personas que solicitaron asistencia médica; sin embargo, la persona murió dentro del recinto.

Tras revisar algunas de las cámaras de seguridad presentes en el lugar, se pudo determinar cómo la víctima llegó al recinto y luego, el fiscal Cáceres explicó que se investigan tres puntos de interés. El primero se ubica a seis cuadras del Hospital Padre Hurtado, el segundo frente al establecimiento y el tercero al interior de él.

Finalmente, el fiscal señaló que la víctima tendría antecedentes penales, mientras que el móvil del ataque se encuentra en investigación.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

Lo último

Lo más visto

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

31/10/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025

“Con temita y videoclip”: Así fue el comentado velorio de Krishna Aguilera en San Bernardo

La joven de 19 años fue despedida entre DJ, shows de cantantes urbanos, coronas de globos, luces e incluso una tiara de princesa. El entierro se llevará a cabo este viernes 31 de octubre.

31/10/2025

La ÚLTIMA antes de las elecciones: Así están las preferencias presidenciales según Criteria

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se consolidó en el primer lugar en la última encuesta Criteria antes de la primera vuelta de la elección presidencial.

31/10/2025