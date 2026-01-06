China acusa a EE.UU. de “imponer sus normas” tras detención de Nicolás Maduro y su esposa - Chilevisión

Además, las autoridades chinas reiteraron la petición de liberación tanto de Maduro, como de Cilia Flores, garantizando su seguridad.

Este martes, las autoridades Chinas volvieron a reiterar su llamado a la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras haber sido detenidos el sábado pasado durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En esa misma línea, acusaron al gobierno estadounidense de intentar "imponer sus normas", pasando por encima del Derecho Internacional.

¿Qué solicitó China?

Al respecto, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, señaló que el ataque de Estados Unidos es una "grave violación de la soberanía de Venezuela y de la estabilidad a nivel internacional".

"Estados Unidos, que no ha respetado a Nicolás Maduro en calidad de jefe de Estado, lo ha llevado ante la corte para un supuesto juicio, lo que socava gravemente las relaciones internacionales. Ningún país debe estar por encima de la ley", añadió Ning.

Las autoridades chinas no solo solicitaron la liberación de Maduro y su esposa, sino también que se garantice la seguridad de ambos.

Ning también recalcó que todos los países "deben respetar los caminos independientes que siguen sus pueblos y adherirse al Derecho Internacional y a los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Las principales potencias, especialmente, deben liderar esto".

Finalmente, la portavoz aseguró que China respeta la soberanía y la independencia de Venezuela, por lo tanto, están de acuerdo con todas las decisiones que se tomen basadas en la Constitución Política y sus leyes, reiterando que apoyan la idea de que tanto América Latina como el Caribe sean zonas de paz.