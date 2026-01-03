 Rusia y China condenan ataque a Vanezuela y llaman a EEUU a cumplir el derecho internacional - Chilevisión
03/01/2026 18:25

Rusia y China condenan ataque a Vanezuela y llaman a EEUU a cumplir el derecho internacional

La Cancillería de Rusia y China reaccionaron durante la tarde de este sábado al ataque de Estados Unidos sobre Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante la tarde de este sábado, desde la Cancillería de Rusia y China reaccionaron al ataque de Estados Unidos sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro

El Ministerio de Exteriores chino sostuvo que estas acciones "violan gravemente el derecho internacional", "infringen la soberanía de Venezuela" y "amenazan la paz y la seguridad de la región de América Latina y el Caribe".

Al mismo tiempo, desde Pekín subrayaron que China "se opone firmemente" a este tipo de actuaciones e instaron a la Casa Blanca a "cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". 

Rusia reacciona a ataque de Estados Unidos y a captura de Maduro en Venezuela

Desde la Cancillería rusa utilizaron el mismo canal para solicitar que "EEUU revise esta postura y libere al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa".

Horas antes, desde el mismo Exterior exigieron al país norteamericano aclarar el paradero de Maduro y aseguraron que su captura sería una "violación inaceptable" de la soberanía de un Estado independiente.

