 Teletón 2025: ¿Cómo ver EN VIVO y ONLINE la jornada solidaria por Chilevisión? - Chilevisión
28/11/2025 10:34

Teletón 2025: ¿Cómo ver EN VIVO y ONLINE la jornada solidaria por Chilevisión?

Este viernes 28 noviembre comienza la Teletón, evento que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales de Chilevisión. Revisa aquí cómo hacerlo y apoyar la jornada solidaria.

Publicado por CHV Noticias

Este 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo la esperada Teletón 2025, que se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales de Chilevisión y que reunirá a los principales canales de la TV chilena.

El evento contará con una amplia parrilla programática que incluye shows musicales, humor y las emotivas historias de usuarios de la institución.

Pablo Alborán, Ana Torroja, Paulina Rubio, Stefan Kramer, Myriam Hernández, Cristián Castro, Yuri, Emmanuel y Francisca Valenzuela son algunos de los artistas confirmados.

¿Cómo ver Teletón 2025 ONLINE por Chilevisión?

Además de la señal abierta de Chilevisión en TV, Teletón 2025 también se podrá seguir en línea a través de las distintas plataformas del canal.

  • Streaming online: Transmisión gratuita por Chilevision.cl y CHVNoticias.cl

  • App: Disponible en MiCHV, con acceso en vivo para móviles, tablets y SmartTV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
