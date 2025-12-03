 Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: Así puedes revisar tu recuento musical del año - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué pasaría con TVN si Kast o Jara llegan a La Moneda? Esto dijeron los candidatos José Antonio Kast vs Jeannette Jara: Revive el debate Archi completo de cara a segunda vuelta ¿Indultarían a Krassnoff a cambio de información? Esto respondieron Jara y Kast en debate Archi ¿Se debe leer en colegios? Libro sobre infancias trans marcó diferencias entre Jara y Kast en debate Archi Kast por crisis migratoria en la frontera con Perú: “Buscaría un corredor de retorno”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/12/2025 12:20

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: Así puedes revisar tu recuento musical del año

El esperado listado de Spotify llegó con un formato renovado e incluso te da un estimado de tu edad según lo que escuchaste.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles fue publicado el Spotify Wrapped 2025, el esperado recuento anual que la popular aplicación de música entrega a sus usuarios. 

A partir de hoy los oyentes podrán revisar una serie de datos sobre sus gustos musicales de los últimos doce meses. Todo esto a través de un formato dinámico que se renueva año a año. 

¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025?

Para ver tu Spotify Wrapped 2025 solo debes ingresar a la aplicación, asegúrate que esté actualizada, y direccionarte al menú principal, en él deberás presionar el banner que dice "Tu Wrapped 2025", el cual te llevará a tu resumen anual. 

Aquellos usuarios que utilicen la plataforma en su versión gratis, también podrán revisar Wrapped siguiendo los mismos pasos. También puedes ingresar al recuento directamente en este link.

¿Qué datos incluye el Spotify Wrapped 2025?

El recuento de datos incluye 12 secciones, en las que el usuario puede interactuar, incluso, con uno de sus artistas más escuchados.

Estas son las secciones que resume el Spotify Wrapped 2025:

      • Minutos escuchados
      • Géneros principales
      • Edad sonora
      • Canción principal
      • Trivia de la canción principal
      • Canciones principales
      • Álbum principal
      • Álbumes principales
      • Sprint del artista principal
      • Artista principal
      • Artistas principales
      • Club musical
Publicidad

Destacamos

Noticias

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

Lo último

Lo más visto

“Tú te jodes a la gente”: Así fue el emplazamiento de Jara a Kast en debate Archi

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron este miércoles en el debate presidencial Archi, de cara a la segunda vuelta.

03/12/2025

Hasta con alusión al Chavo del 8: Kast y Jara se enfrentaron directamente en Debate Archi 2025

El momento tuvo lugar cuando ambos candidatos hablaban sobre el proyecto de Sala Cuna Universal. Tras una interrupción de Kast, Jara respondió e inició un tenso diálogo.

03/12/2025

“¿Cómo voy a estar triste si…?”: Valentina Roth respondió a rumores de infidelidad a Miguel de la Fuente

La bailarina hizo un llamado a sus seguidores, luego de que, a raíz de un comentario de su expareja, comenzara a circular la información sobre un engaño de su parte.

03/12/2025

“Tiene su tiempo, responda”: Discusión por gasto fiscal sacó chispas entre Kast y Jara en debate Archi

Durante el debate presidencial Archi, ambos candidatos se emplazaron por sus propuestas de presupuesto público. "¿Los 100 mil millones de dólares de dónde los vas a sacar?", emplazó Jeannette Jara.

03/12/2025