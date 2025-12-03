Spotify Wrapped 2025 ya está disponible: Así puedes revisar tu recuento musical del año - Chilevisión

El esperado listado de Spotify llegó con un formato renovado e incluso te da un estimado de tu edad según lo que escuchaste.

Este miércoles fue publicado el Spotify Wrapped 2025, el esperado recuento anual que la popular aplicación de música entrega a sus usuarios.

A partir de hoy los oyentes podrán revisar una serie de datos sobre sus gustos musicales de los últimos doce meses. Todo esto a través de un formato dinámico que se renueva año a año.

¿Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025?

Para ver tu Spotify Wrapped 2025 solo debes ingresar a la aplicación, asegúrate que esté actualizada, y direccionarte al menú principal, en él deberás presionar el banner que dice "Tu Wrapped 2025", el cual te llevará a tu resumen anual.

Aquellos usuarios que utilicen la plataforma en su versión gratis, también podrán revisar Wrapped siguiendo los mismos pasos. También puedes ingresar al recuento directamente en este link.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué datos incluye el Spotify Wrapped 2025?

El recuento de datos incluye 12 secciones, en las que el usuario puede interactuar, incluso, con uno de sus artistas más escuchados.

Estas son las secciones que resume el Spotify Wrapped 2025: