 Supuesto avistamiento de 'OVNI' en Valle del Limarí da la vuelta al mundo y desata intenso debate en redes - Chilevisión
Minuto a minuto
Por un control preventivo: Detienen a reo que se fugó de la cárcel Colina II el domingo pasado Alcalde de Alto Hospicio es detenido tras denuncia de abuso sexual ¿Mezclaron leche con antidepresivos? Apoderados denuncian que adormecieron a niños en jardín infantil de Tiltil Dan a conocer el principal motivo del ataque con arma blanca de estudiante a profesor en universidad de Valparaíso VIDEO | Revelan registro clave del asesinato de universitario en la puerta de su edificio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 16:45

Supuesto avistamiento de 'OVNI' en Valle del Limarí da la vuelta al mundo y desata intenso debate en redes

El registro, captado por un usuario durante un paseo familiar, desató una disputa entre usuarios tratando de descifrar qué es exactamente.

Publicado por CHV Noticias

Las imágenes de un supuesto y reciente avistamiento de un 'OVNI' en el Valle del Limarí, en la región de Coquimbo, se hicieron virales en redes sociales y han dado la vuelta al mundo.

Los registros fueron publicados por un usuario de TikTok dedicado a la ufología, pero de acuerdo al contenido del video, estos corresponderían a un usuario llamado Fer Valderrama, quien se habría topado con el hallazgo durante un paseo familiar.

El avistamiento fue replicado por medios como El Heraldo de México, que dio a conocer la noticia bajo el título: "Captan supuesto OVNI oculto entre las rocas en Valle del Limarí".

Otro de los perfiles que también replicó la noticia fue la cuenta del conocido programa de radio nocturno Coast to Coast AM, dedicada a la publicación de fenómenos paranormales o sucesos extraños en el mundo.

El medio, mediante su cuenta de X, tituló con una pregunta: "¿Hallaron un platillo volador en la ladera de una montaña chilena?".

Vale aclarar que lo captado en cámara no podría ser un OVNI, pues dicho concepto define a un objeto volador no identificado y este fue visto en el suelo.

Qué se ve en el registro de supuesto "OVNI" en el Valle del Limarí: Se armó el debate entre usuarios

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales se volcaron a los comentarios para debatir sobre qué es exactamente el objeto captado en cámara.

Para algunos este correspondería a un recoletor o contenedor para juntar agua, común en la zona.

Otros usuarios se aventuraron señalando que en realidad es un automóvil reflejando el sol y que además habría dejado una marca de arena.

Por último, los más rezagados opinaron que podía ser una carpa, inteligencia artificial u otros objetos. De todas formas, el debate no fue zanjado por el usuario que grabó el video.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025