Supuesto avistamiento de 'OVNI' en Valle del Limarí da la vuelta al mundo y desata intenso debate en redes - Chilevisión

El registro, captado por un usuario durante un paseo familiar, desató una disputa entre usuarios tratando de descifrar qué es exactamente.

Las imágenes de un supuesto y reciente avistamiento de un 'OVNI' en el Valle del Limarí, en la región de Coquimbo, se hicieron virales en redes sociales y han dado la vuelta al mundo.

Los registros fueron publicados por un usuario de TikTok dedicado a la ufología, pero de acuerdo al contenido del video, estos corresponderían a un usuario llamado Fer Valderrama, quien se habría topado con el hallazgo durante un paseo familiar.

El avistamiento fue replicado por medios como El Heraldo de México, que dio a conocer la noticia bajo el título: "Captan supuesto OVNI oculto entre las rocas en Valle del Limarí".

Otro de los perfiles que también replicó la noticia fue la cuenta del conocido programa de radio nocturno Coast to Coast AM, dedicada a la publicación de fenómenos paranormales o sucesos extraños en el mundo.

El medio, mediante su cuenta de X, tituló con una pregunta: "¿Hallaron un platillo volador en la ladera de una montaña chilena?".

Watch: Flying Saucer Found on Side of Chilean Mountain? https://t.co/SGKkxTFioz — Coast to Coast AM (@coasttocoastam) November 25, 2025

Vale aclarar que lo captado en cámara no podría ser un OVNI, pues dicho concepto define a un objeto volador no identificado y este fue visto en el suelo.

Qué se ve en el registro de supuesto "OVNI" en el Valle del Limarí: Se armó el debate entre usuarios

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales se volcaron a los comentarios para debatir sobre qué es exactamente el objeto captado en cámara.

Para algunos este correspondería a un recoletor o contenedor para juntar agua, común en la zona.

Otros usuarios se aventuraron señalando que en realidad es un automóvil reflejando el sol y que además habría dejado una marca de arena.

Por último, los más rezagados opinaron que podía ser una carpa, inteligencia artificial u otros objetos. De todas formas, el debate no fue zanjado por el usuario que grabó el video.