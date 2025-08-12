“Sentimos una explosión”: Youtubers argentinos sufrieron asalto en Valparaíso y todo quedó grabado - Chilevisión

Gina & Jere son una pareja de cordobeses con más de 23 mil suscriptores que se dedican a recorrer Latinoamérica en una motorhome.

Gina & Jere, una pareja de youtubers cordobeses que se encuentra recorriendo Latinoamérica sobre una motorhome, denunciaron haber sido víctimas de un robo en Valparaíso.

"Primera vez que nos han robado", comentó Gina en el último video subido al canal que suma 22 mil reproducciones en casi 24 horas.

En la misma línea, apuntaron que sufrieron el robo de sus documentos, licencias de conducir y tarjetas de crédito: "Ni bien entramos y nos recibieron de esta manera".

Youtubers argentinos son asaltados en Valparaíso

En el video más reciente de su canal de viajes en YouTube, Gina & Jere contaron que fueron víctimas de un robo apenas ingresaban a Valparaíso por Av. Argentina.

"Sentimos una especie de explosión, pensamos que nos habían chocado de atrás", cuenta en retrospectiva. Tras bajar de la casa rodante, se percataron de que una de las ruedas estaba sin aire.

"Tuvimos un inconveniente con la rueda porque pinchamos", menciona a la cámara, agregando que les generó mucha curiosidad que, al bajarse, "se acercó mucha gente, en teoría, a ayudarnos". En el video muestran una especie de clavo que habrían utilizado los asaltantes para pinchar la rueda.

VER MÁS SOBRE EXTRANJEROS EN CHILE

"Se me acercaron tres chicos y después dos más, y uno, yo sentí que me tocaba mucho el hombro, como que estaba muy pegado a mí. Ahí hablamos de cómo podemos solucionar el problema de la rueda", señala Jere.

"Cuando me pongo a hablar con otras personas y veo que uno de esos chicos se fue corriendo, me toco el bolsillo de la campera y no tenía la billetera". Denunció el cordobés, acusando que tras el robo, los delincuentes hicieron compras con su tarjeta.

Un "modus operandi".

Algunos porteños y un hombre que auxiliaron a la pareja les comentaron que esta era una práctica habitual para robarles a turistas o extranjeros que se encuentran de paso por Valparaíso.

Los delincuentes identifican la patente de un vehículo extranjero y lanzan objetos que puedan pinchar alguna de las ruedas.

El video se llenó de comentarios de chilenos que lamentaban la situación y enviaban mensajes de apoyo a la pareja: "Soy de Viña y la verdad es que da vergüenza cuando aparecen este tipo de noticias" y "qué lamentable chicos. Siempre temo que le pasen estas cosas a los turistas", dijeron.