VIDEO | Mujer fue golpeada por “puerta voladora” mientras esperaba micro en Valparaíso - Chilevisión

Una mujer sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo tras ser impactada por una puerta que se desprendió de una micro en Valparaíso.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado lunes cuando la víctima esperaba la locomoción en un paradero del Barrio Puerto, en las cercanías de la Iglesia La Matriz.

Habla mujer que recibió impacto de "puerta voladora"

En conversación con CHV Noticias, la mujer de 56 años detalló que la puerta trasera de la máquina "salió eyectada", impactando su rostro y dañando una de sus piernas.

"Hizo que yo me elevara. Me elevó como un metro y medio, y caí impactando al suelo. Después no pude pararme, un dolor increíble", indicó.

Asimismo, agradeció que en ese momento había funcionarios de Carabineros en el lugar y le prestaron primeros auxilios. "Si carabineros no hubiera estado, capaz que el chofer se daba a la fuga", planteó.