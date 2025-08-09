“Gringa en Chile” explica por qué EEUU es tan “inculto” sobre Latinoamérica - Chilevisión

La joven expresó que la educación en Estados Unidos, según su perspectiva, manipula la visión que tienen los estadounidenses sobre el mundo.

Julia, una joven de Kansas, Estados Unidos, que ahora vive en un pequeño pueblo chileno, desató un gran debate en redes sociales al cuestionar con dureza el sistema educativo estadounidense.

Conocida en redes como @julia_gringa_chile, esta creadora de contenido relata su vida como migrante en Chile y los choques culturales que ha vivido en este rincón del planeta.

En uno de sus videos, fue más allá y expuso su opinión sobre cómo la educación en Estados Unidos, según ella, ha servido para manipular la visión que los estadounidenses tienen sobre el mundo.

"No es accidente"

Julia afirmó que la falta de conocimiento de los estadounidenses sobre otras culturas y países “no es accidente”, sino parte de una estrategia intencional para mostrar a las naciones extranjeras como peligrosas o atrasadas.

"¿Alguna vez te has preguntado por qué los estadounidenses son tan incultos sobre cómo es el resto del mundo? Bueno, no es un accidente. Es tan simple como eso. En las escuelas, nos enseñaron que otros países son pobres, subdesarrollados, peligrosos, que viven en pequeñas tribus en otros países. La lista continúa. Pero la imagen que nos pintaron estaba lejos de la realidad”, señaló Julia.

La joven aseguró que este enfoque educativo busca infundir miedo y desalentar a los ciudadanos de viajar o migrar. “Realmente trabajaron para hacernos temer a otros países, lo cual ahora, mirando hacia atrás, es tan descabellado. De niña, realmente pensé que no había otro lugar donde estar que no fuera Estados Unidos. Y luego me fui. Y la realidad es que muchos estadounidenses nunca saldrán del país porque están muy poco educados sobre el exterior y realmente piensan que Estados Unidos es el único lugar seguro para estar”, agregó.

Julia también advirtió que quienes logran salir de Estados Unidos suelen experimentar un fuerte choque cultural: “Muchos de ellos piensan que son el único país con algún tipo de libertad. Y, de nuevo, esto no es un accidente. Esto es intencional. Muchos estadounidenses que salen del país experimentarán un choque cultural extremo porque se les ha enseñado mal toda su vida."

"Y no es solo el choque cultural de aprender a vivir en un nuevo país, sino también el shock y la realización de lo mal que nos falló nuestro sistema educativo en Estados Unidos. Y cuando te das cuenta de eso, ahí es cuando comienza la vida real” concluyó.