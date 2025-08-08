 "Correr, esconderse, pelear": Tirador activo desata el caos en universidad de EE.UU. - Chilevisión
Minuto a minuto
Secuestros no bajan de 800 por año desde 2022: ¿Cómo se debe negociar durante este delito? Carnada con dinero fue clave: Así fue la liberación del empresario secuestrado en Quilicura Familia de Curacautin necesita ayuda económica para costoso tratamiento de su pequeña hija que sufre extraña enfermedad Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/08/2025 19:06

"Correr, esconderse, pelear": Tirador activo desata el caos en universidad de EE.UU.

“Corra, escóndase, pelee, evite la zona”,  publicó la casa de estudios a través de su cuenta de "X",  haciendo un llamado a todas las personas que se encuentran en el lugar o en sus cercanías.

Este viernes, se desarrolla un intenso operativo en la Universidad de Emory en su sede en Atlanta, Estados Unidos, producto de la presencia de un tirador activo al interior del establecimiento. 

La casa de estudios reportó la presencia de un tirador activo, lo que generó un amplio operativo policial para intentar reducir al sujeto. 

“Corra, escóndase, pelee, evite la zona”,  publicó el ente educacional a través de su cuenta de "X",  haciendo un llamado a todas las personas que se encuentran en el lugar o en sus cercanías.


Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025
Publicidad