"Correr, esconderse, pelear": Tirador activo desata el caos en universidad de EE.UU.

Este viernes, se desarrolla un intenso operativo en la Universidad de Emory en su sede en Atlanta, Estados Unidos, producto de la presencia de un tirador activo al interior del establecimiento.

La casa de estudios reportó la presencia de un tirador activo, lo que generó un amplio operativo policial para intentar reducir al sujeto.

“Corra, escóndase, pelee, evite la zona”, publicó el ente educacional a través de su cuenta de "X", haciendo un llamado a todas las personas que se encuentran en el lugar o en sus cercanías.



