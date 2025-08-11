 “El mejor de Latinoamérica…”: Venezolanos se viralizan al revelar qué extrañarían de Chile si se van - Chilevisión
11/08/2025 10:37

Venezolanos se viralizan al revelar qué extrañarían de Chile si se van: “El mejor de Latinoamérica…”

Más de 1,5 millones de reproducciones en Instagram alcanza un registro donde cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana destacan sus elementos favoritos de nuestro país.

Publicado por CHV Noticias

Un creador de contenidos de nacionalidad venezolana superó las 1,5 millones de reproducciones en redes sociales al realizar, junto con sus compatriotas, un video hablando sobre Chile.

El registro fue publicado Jesus Briceño y la premisa fue bastante sencilla: "Dime dos cosas que extrañarías de Chile si te fueras de Chile", preguntó a sus amigos, quienes respondieron con total honestidad.

Venezolanos eligen sus favoritos de Chile

El primero en participar mencionó el "poder adquisitivo", pues argumentó que las "cosas muy básicas se pueden adquirir muy fácil y con trabajo fuerte. También señaló "el modismo, las jergas y formas de expresarse", las cuales catalógo como muy característicos del país.

La segunda persona en participar de la dinámica escogió "la educación y la inclusión en las escuelas", sobre todo, dijo, desde pre-kínder. "Y segundo, el amor y el respeto hacia los animales".

Por otra parte, una tercera entrevistada eligió el transporte público. "El nivel es súper adelantado, Chile tiene el mejor transporte público de Latinoamérica", destacó.

"Segundo, lo ambientalistas que son", continuó. "No te ensucian una calle así como así, entonces nosotros como venezolanos debemos aprender que no se ensucia o no se tira una basura en cualquier lado", reflexionó.

Finalmente, el último en contestar optó por el transporte público. "Me encanta también la parte democrática. Hay autonomía de los poderes, eso también me encantó siempre. Cada poder decide, es autónomo y eso es un plus grandísimo", cerró.

