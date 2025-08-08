“Más que risa, me dio penita”: Influencer extranjera reacciona y evalúa los virales chilenos - Chilevisión

La joven utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre algunos de los virales más famosos de Chile y pedir que le explicaran algunos de ellos.

Una influencer mexicana llamada Fernanda Van der Elst se viralizó en redes sociales al reaccionar a algunos de los virales chilenos más famosos.

En la publicación, la joven que actualmente reside en Chile calificó cada uno de los videos y pidió que le explicaran alguno de ellos.

Extranjera reacciona y evalúa virales chilenos

Fernanda acompañó su publicación de Instagram junto a la descripción: "Califiqué algunos virales chilenos que me han hecho reír (o confundido un poco jaja)".

Estos son los virales chilenos a los que reaccionó la mexicana:

"Papá... Bájame": La joven indicó que "este viral me dio mucha risa, pero también sentí que fácilmente podría ser yo porque soy bien distraída jaja. El padre tan en lo suyo y la niña en el piso, lo mejor cuando se dió cuenta. Me encantó, le doy 10/10". "Me pasé po": La mexicana señaló que "la señora entrevistada en transantiago... También podría haber sido yo jaja. La tranquilidad con la que dice que se le pasó la bajada... Yo hubiera entrado en pánico, pero ella lo cuenta como si nada. Le doy 10/10". "La Magui, la Mojojo y la Calila": La joven contó que "este viral no entendía mucho al principio... Pero la Magui me explicó todas las groserías chilenas en 44 segundos jaja. No le faltó ni una, me hizo un resumen intensivo nivel express. Le doy 10/10". "Di la verdad, Rosa": Fernanda mostró su preocupación con este video, señalando: "Pobre Rosa... La verdad se veía abrumada. Y es que con hambre todos comemos hasta piedras, así que la entiendo. Este viral me ayudó a entender el contexto cultural de por qué tanto "di la verdad, Rosa" cada que alguien no es sincero. Le doy 8/10. Porque más que risa... Me dio penita". "¿Me están wea...?": La mexicana señaló que "la reacción fue súper sincera, nada que decir jajaja. Ahora sí que pensó en voz alta, pero fue auténtico... Y la verdad, a cualquiera le puede pasar. Le doy 10/10". "Chascarro de Catalina Edwards": La joven no tuvo mucho entusiasmo por este, y es que "al principio no le entendí y al final tampoco jajaja. Quizás necesito un poco más de contexto. Chilenos, explíqueme en los comentarios porfa jaja. Le doy 7/10". "La caída de Paty Maldonado del columpio": Fernanda relató "primero gritó antes de caerse, ¿será que lo presentía? Jajaja. Me dio risa, sí... Pero más que eso, sentí su dolor. Le doy 9/10". "Adiós Chimuelo": La joven sorprendió señalando que: "Este video llegó hasta México y yo no sabía que era chileno. Me encantó: Tiene trama, contexto, emoción y final inesperado. Le doy 10/10". "Hay hablado caleta, cotorra c...": La mexicana relató que este viral le pareció "totalmente inesperado jajaja. No es la mejor forma de decirle a alguien que se calle pero me dio risa igual. Para mí que el chico no estaba en sus cinco sentidos. Le doy 8/10".