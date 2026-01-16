 "Aprende Italia": Italiana quedó impactada con comportamiento de ciudadanos en Chile - Chilevisión
16/01/2026 13:35

"Aprende Italia": Italiana quedó impactada con comportamiento de ciudadanos en Chile

Francesca Ferretti lleva 5 años viviendo en Chile y compartió un video destacando el actuar de los ciudadanos, comportamiento que, según ella, no es habitual en su país.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una creadora de contenidos italiana se volvió viral en redes sociales al compartir un video destacando una particular costumbre chilena

Se trata de Francesca Ferretti, quien acostumbra a compartir recomendaciones y panoramas relacionados con su país de origen. 

Sin embargo, en uno de sus últimos registros se volvió viral gracias a que destacó un detalle que le ha causado sorpresa en su estadía en Chile. 

La joven contó que lleva 5 años viviendo aquí y una de las cosas que más le ha llamado la atención es la educación ciudadana que ha podido ver. 

“5 años viviendo en Chile y aún me asombra el nivel de educación de los chilenos, en Italia es puro caos por las calles”, comentó en su publicación. 

Para dejar evidencia de esto, compartió un video con varias capturas de ciudadanos realizando filas, ya sea para transitar por la ciudad o para esperar el transporte público. 

“Así es la educación ciudadana en Chile. (Aprende Italia)”, destacó. 

Italiana destacó actuar de chilenos

