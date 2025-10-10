 Harry Nach lanza nuevo single y anuncia show inédito en Teatro Coliseo - Chilevisión
Minuto a minuto
Uno de los afectados es un exjugador de Colo Colo: Conductora huyó de encerrona en Ñuñoa y chocó tres autos Era buscado en Chile por múltiples delitos: Revelan identidad de integrante de Tren de Aragua que murió en Colombia Cancelan alerta de tsunami para las costas de Chile tras sismo en Paso Drake SHOA establece Estado de Precaución y Senapred pide abandonar playas tras sismo 7.8 en Magallanes y la Antártica Sismo 7.8 sacude a la región de Magallanes y de la Antártica
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 20:00

Harry Nach lanza nuevo single y anuncia show inédito en Teatro Coliseo

El destacado artista nacional marca su regreso al trap con este nuevo sencillo que hace alusión al reconocido juego de acción y aventura. En paralelo, prepara su próximo espectáculo en solitario.

Publicado por CHV Noticias

El reconocido artista urbano Harry Nach golpea la mesa del género urbano y presenta su nuevo single “GTA Sixxx”, al tiempo que anuncia su primer concierto íntimo en solitario.

El show se realizará el próximo 30 de noviembre en el Teatro Coliseo y marcará el regreso del cantante a los sonidos del trap, que lo hicieron conocido a nivel nacional, en los inicios de su exitosa carrera.

Respecto del nuevo single, Harry Nach comenta que “es un tema que trae consigo un concepto full con lo que es este reconocido juego del GTA y que forma parte de mi regreso al género trap, que son sonidos donde ya he incursionado y que es lo que siempre quise hacer, desde mis inicios”.

Cabe destacar que, hace un mes, el artista fue parte del exitoso relanzamiento del tema “Incomprendido”, que marcó un hito a comienzos de los 2000, de la mano del Grupo Croni-K y que ahora se presentó en una versión remozada, la que contó, además, con la participación de músicos de la talla de Flor de Rap, Oreck y Trueno.

A su vez, en febrero de este año, lanzó su EP “Harryto ́s”, en el que participaron importantes referentes del género urbano, tales como Kid Voodoo, Standly, Nickoog CLK, Bryartz, JC Reyes y Julianno Sosa.

En cuanto al nuevo concierto que prepara Harry Nach para el próximo 30 de noviembre en el Teatro Coliseo, el cantante explica que “el show tiene un concepto más íntimo, sobre todo para la gente que le gusta el trap y también con la esencia de Only Perk, que es siempre lo que he estado construyendo”.

En esa línea, enfatiza que “la gente siempre me ha demostrado mucho cariño y me ha acompañado desde siempre; es rico sentir todo eso cuando uno le mete corazón y constancia”.

Las expectativas, con estos hitos que se vienen, siempre son altas. Esperamos lo mejor para cada uno de nuestros proyectos y trabajamos por ello. Intentamos siempre dar el máximo para que resulte de la mejor manera posible”, concluye.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

“No voy a...”: El ultimátum de Raquel Argandoña a Michelle Carvalho en Fiebre de Baile

La presidenta del jurado del estelar de Chilevisión reaccionó a los dichos de la bailarina y advirtió que, tras sus dichos a Vasco Moulián, no iba a aceptar faltas de respeto.

10/10/2025

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025