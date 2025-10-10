Harry Nach lanza nuevo single y anuncia show inédito en Teatro Coliseo - Chilevisión

El destacado artista nacional marca su regreso al trap con este nuevo sencillo que hace alusión al reconocido juego de acción y aventura. En paralelo, prepara su próximo espectáculo en solitario.

El reconocido artista urbano Harry Nach golpea la mesa del género urbano y presenta su nuevo single “GTA Sixxx”, al tiempo que anuncia su primer concierto íntimo en solitario.

El show se realizará el próximo 30 de noviembre en el Teatro Coliseo y marcará el regreso del cantante a los sonidos del trap, que lo hicieron conocido a nivel nacional, en los inicios de su exitosa carrera.

Respecto del nuevo single, Harry Nach comenta que “es un tema que trae consigo un concepto full con lo que es este reconocido juego del GTA y que forma parte de mi regreso al género trap, que son sonidos donde ya he incursionado y que es lo que siempre quise hacer, desde mis inicios”.

Cabe destacar que, hace un mes, el artista fue parte del exitoso relanzamiento del tema “Incomprendido”, que marcó un hito a comienzos de los 2000, de la mano del Grupo Croni-K y que ahora se presentó en una versión remozada, la que contó, además, con la participación de músicos de la talla de Flor de Rap, Oreck y Trueno.

A su vez, en febrero de este año, lanzó su EP “Harryto ́s”, en el que participaron importantes referentes del género urbano, tales como Kid Voodoo, Standly, Nickoog CLK, Bryartz, JC Reyes y Julianno Sosa.

En cuanto al nuevo concierto que prepara Harry Nach para el próximo 30 de noviembre en el Teatro Coliseo, el cantante explica que “el show tiene un concepto más íntimo, sobre todo para la gente que le gusta el trap y también con la esencia de Only Perk, que es siempre lo que he estado construyendo”.

En esa línea, enfatiza que “la gente siempre me ha demostrado mucho cariño y me ha acompañado desde siempre; es rico sentir todo eso cuando uno le mete corazón y constancia”.

“Las expectativas, con estos hitos que se vienen, siempre son altas. Esperamos lo mejor para cada uno de nuestros proyectos y trabajamos por ello. Intentamos siempre dar el máximo para que resulte de la mejor manera posible”, concluye.