Todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025: Fechas, horarios y venta de entradas - Chilevisión

Los fanáticos y seguidores del mundo gamer se preparan para el inicio de uno de los eventos más esperados del año. A continuación te detallamos todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025.

En octubre comienza la Expogame 2025, uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer y que durante tres jornadas entregará una experiencia completa a sus asistentes.

La feria de videojuegos contará con concursos, venta de accesorios, música en vivo y con la destacada participación de invitados como MissaSinfonía, Maferrocha y Mr. Phillip.

¿Cuándo y dónde es la Expogame 2025?

La Expogame 2025 se desarrollará en el Centro Cultural Estación Mapocho durante los días 3, 4 y 5 de octubre

De acuerdo a lo informado por la organización, las actividades se desarrollarán entre las 13:00 y 19:00 horas. Pero las personas con entrada "SWAG" podrán acceder desde las 12:00 horas.

Expogame 2025: Itinerario de invitados

Expogame detalló los horarios y el lugar donde se realizarán las actividades de los principales invitados:

Sábado 4 de octubre:

14:50 : Meet and Chill MissaSinfonia , MaferRocha y Mr. Phillip en la Sala Meet & Chill.

17:50 - 18:40: Actividad MissaSinfonia y Mr. Phillip en el Main Stage de Estación Mapocho.

Domingo 5 de octubre:

13:50 : Meet and Chill Domingo [Sala VIP] Sala Meet & Chill

: 17:10 - 18:30: Velvet49 - MissaSinfonia en el Main Stage de Estación Mapocho.

Expogame 2025: Precios y cómo comprar entradas

La venta oficial de entradas está disponible en el sitio web de Puntoticket.

Los precios van desde:

$20 mil por día

$46 mil por abono general

También existe un 20% de descuento disponible para los usuarios de la tarjeta Tapp de Caja Los Andes.

Si quieres adquirir una entrada y conocer las distintas opciones disponibles, puedes hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido a la venta oficial en el sitio de Puntotickets.