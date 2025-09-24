 Todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025: Fechas, horarios y venta de entradas - Chilevisión
24/09/2025 15:54

Todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025: Fechas, horarios y venta de entradas

Los fanáticos y seguidores del mundo gamer se preparan para el inicio de uno de los eventos más esperados del año. A continuación te detallamos todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025.

Publicado por CHV Noticias

En octubre comienza la Expogame 2025, uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer y que durante tres jornadas entregará una experiencia completa a sus asistentes. 

La feria de videojuegos contará con concursos, venta de accesorios, música en vivo y con la destacada participación de invitados como MissaSinfonía, Maferrocha y Mr. Phillip

¿Cuándo y dónde es la Expogame 2025? 

La Expogame 2025 se desarrollará en el Centro Cultural Estación Mapocho durante los días 3, 4 y 5 de octubre

De acuerdo a lo informado por la organización, las actividades se desarrollarán entre las 13:00 y 19:00 horas. Pero las personas con entrada "SWAG" podrán acceder desde las 12:00 horas. 

Expogame 2025: Itinerario de invitados 

Expogame detalló los horarios y el lugar donde se realizarán las actividades de los principales invitados: 

Sábado 4 de octubre:

  • 14:50: Meet and Chill MissaSinfonia, MaferRocha y Mr. Phillip en la Sala Meet & Chill. 
  • 17:50 - 18:40: Actividad MissaSinfonia y Mr. Phillip en el Main Stage de Estación Mapocho. 

Domingo 5 de octubre: 

  • 13:50: Meet and Chill Domingo [Sala VIP] Sala Meet & Chill
  • 17:10 - 18:30: Velvet49 - MissaSinfonia en el Main Stage de Estación Mapocho. 

Expogame 2025: Precios y cómo comprar entradas 

La venta oficial de entradas está disponible en el sitio web de Puntoticket.

Los precios van desde:

  • $20 mil por día
  • $46 mil por abono general

También existe un 20% de descuento disponible para los usuarios de la tarjeta Tapp de Caja Los Andes.

Si quieres adquirir una entrada y conocer las distintas opciones disponibles, puedes hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido a la venta oficial en el sitio de Puntotickets.

