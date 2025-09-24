Todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025: Fechas, horarios y venta de entradas - Chilevisión

Los fanáticos y seguidores del mundo gamer se preparan para el inicio de uno de los eventos más esperados del año. A continuación te detallamos todo lo que debes saber sobre la Expogame 2025.
En octubre comienza la Expogame 2025, uno de los eventos más esperados por la comunidad gamer y que durante tres jornadas entregará una experiencia completa a sus asistentes.
La feria de videojuegos contará con concursos, venta de accesorios, música en vivo y con la destacada participación de invitados como MissaSinfonía, Maferrocha y Mr. Phillip.
La Expogame 2025 se desarrollará en el Centro Cultural Estación Mapocho durante los días 3, 4 y 5 de octubre
De acuerdo a lo informado por la organización, las actividades se desarrollarán entre las 13:00 y 19:00 horas. Pero las personas con entrada "SWAG" podrán acceder desde las 12:00 horas.
Expogame detalló los horarios y el lugar donde se realizarán las actividades de los principales invitados:
La venta oficial de entradas está disponible en el sitio web de Puntoticket.
Los precios van desde:
También existe un 20% de descuento disponible para los usuarios de la tarjeta Tapp de Caja Los Andes.
Si quieres adquirir una entrada y conocer las distintas opciones disponibles, puedes hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido a la venta oficial en el sitio de Puntotickets.