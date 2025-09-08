Solo 1 de cada 10 contadoras usa IA en su trabajo y un 70% cree que “puede ser un riesgo para su rol” - Chilevisión

Según la Radiografía Mujeres Contadoras 2025, con foco en levantar la realidad nacional con más de 1400 encuestadas, reveló que, a pesar de la experiencia, dos de cada tres contadoras ganan menos de un millón y las que más ganan su independientes.

La única encuesta nacional de mujeres contadoras en Chile reveló importantes cifras sobre la realidad que enfrentan las trabajadoras del mundo contable en nuestro país: el 79% de las encuestadas corresponde a una fuerza laboral que se enmarca entre los 25 y 54 años, donde el 43% de ellas corresponden a contadoras independientes.

Dentro del estudio generado por Potencia Contadoras, liderado por Blanca Vives, se detalló que la tendencia entre los años de experiencia versus las remuneraciones no concuerda, evidenciando que una contadora con 7 a 15 años de experiencia gana menos de 1 millón de pesos.

"El promedio de salario en mujeres con estos años de experiencia debería estar en los 2 millones de pesos mensuales", menciona Blanca.

Estudios académicos

Otro hallazgo importante es que los estudios universitarios no preparan para la realidad contable, a pesar de que las encuestadas mencionan que su formación fue "útil". El 60% siente vacíos críticos en áreas claves al ejercer su profesión, tales como la práctica misma, leyes tributarias, trabajos con PYMES, integración teórico-práctica, utilización de software y habilidades blandas.

La Escuela Potencia Contadoras destaca que la formación no es mala, sino "incompleta", lo que afecta directamente la competitividad de las contadoras.

Independencia laboral

Información importante que también devela esta encuesta es que, aunque la mayoría de las mujeres valoran la estabilidad laboral, un 70% busca y desea la independencia, ya que de esta forma son capaces de generar mayores ingresos en menor tiempo.

La independencia de las contadoras surge como una tendencia creciente, donde un 43% ya trabaja de manera independiente y un 20% combina modalidades. Esto les permite mejorar sus ingresos sin depender de la antigüedad y les otorga flexibilidad para conciliar vida laboral y personal.

"Hoy, una contadora independiente puede alcanzar en dos años un ingreso que a nivel dependiente tardaría siete años en conseguir. Queremos derribar el mito de que independencia significa precariedad. Con capacitación adecuada, especialmente en herramientas tecnológicas (IA), las contadoras pueden ser más competitivas y rentables que en el modelo tradicional", concluye Blanca Vives.

Inteligencia artificial

Además, reveló que un 70% considera que la IA puede ser un riesgo para su rol. La mitad de ellas no utilizan esta herramienta, solo un 10% la integra realmente y el 50% del total declara urgente la necesidad de capacitación frente a su uso.

"A pesar del 'miedo', no rechazan la IA y sienten la presión de adaptarse cuanto antes. Nuestra industria debería utilizarla absolutamente para maximizar los tiempos y usarla a nuestro favor", comenta Vives.

Estos resultados no solo visibilizan la realidad que viven miles de mujeres en el rubro contable, sino que también marcan un llamado a la acción: avanzar hacia mayor equidad salarial, fortalecer la formación profesional desde la práctica y promover el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Potencia Contadoras reafirma su compromiso con impulsar a las profesionales del área hacia una independencia económica, aumentando su nivel de ingresos, siendo más competitivas y con mayores oportunidades de crecimiento, sin descuidar su bienestar personal y familiar.