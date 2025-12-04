Éxito total: Monster Jam vuelve a Chile este 5, 6 y 7 diciembre - Chilevisión

No te pierdas esta oportunidad única para ver un espectáculo de gran nivel, conocer de cerca los imponentes camiones y a tus pilotos favoritos y disfrutar de actividades familiares.
¡No es grande, es gigante! Monster Jam prepara su esperado regreso a Chile para encender el Movistar Arena desde el 5 al 7 de diciembre.
Con más del 70% de entradas vendidas, Monster Jam promete un espectáculo de gran nivel, donde la adrenalina y los motores serán los principales protagonistas de cada jornada junto a competencias de velocidad, destreza y saltos impresionantes.
No pierdas la oportunidad de ver a Grave Digger, El Toro Loco, los Marvel Monster Trucks, incluyendo Spider Man, Thor y la primera visita a Chile de Iron Man.
Puedes disfrutar de tu experiencia Monster Jam en nuestra "Pit Party", evento exclusivo donde podrás ver de cerca los imponentes camiones, conocer a tus pilotos y equipos favoritos, conseguir autógrafos, tomar fotografías y disfrutar de muchas actividades familiares.
Además, esta experiencia repleta de adrenalina es el único lugar donde podrás conocer en detalle cómo se construyen estos camiones de más de 5.400 kilos para resistir las más duras competencias.
Al ser "Pit Party" un evento exclusivo, solo estará disponible para quienes cuenten con su entrada para las siguientes funciones de Monster Jam:
Además de eso, para asistir al "Pit Party" necesitas:
A continuación, conoce los horarios del evento:
Es importante que planifiques tu llegada al "Monster Jam Pit Party" con anticipación, para así aprovechar al máximo la experiencia realizando el circuito a buen tiempo, tomando fotografías y videos que gustes.