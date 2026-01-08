 Ganadores del primer Premio Nacional Chile PotencIA: Conoce los 4 proyectos de IA chilena más innovadores - Chilevisión
Minuto a minuto
“Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny Pdte. Boric asegura que la pobreza ha disminuído en su gobierno y pide continuidad en la materia al próximo mandatario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 11:47

Ganadores del primer Premio Nacional Chile PotencIA: Conoce los 4 proyectos de IA chilena más innovadores

La premiación distinguió a cuatro proyectos, uno por categoría, en secciones como “Grandes empresas”, “Startups”, “Pymes” y “Otras organizaciones”.

Publicado por CHV Noticias

De las más de 600 postulaciones, finalmente cuatro iniciativas nacionales se quedaron con los galardones del primer Premio Nacional Chile PotencIA, el que reconoce a los mejores soluciones de inteligencia artificial desarrolladas en el país.

Fundación País Digital (FPD) anunció este martes a los ganadores de la iniciativa pionera en Chile organizada en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Chile PotencIA inicó con más de 600 postulaciones y en una primera revisión de admisibilidad, el concurso avanzó con 162 proyectos. De esta etapa se seleccionaron 40 proyectos, los que se redujeron en 20 semifinalistas y luego dar paso a los proyectos finalistas que participaron en la ceremonia de premiación.

Conoce a los proyectos ganadores

  • Categoría: Grandes empresas

En la categoría Grandes Empresas, el proyecto ganador fue Calidad de Cosecha, iniciativa impulsada por Forestal Arauco. Se trata de una solución que combina drones y modelos de aprendizaje profundo para cuantificar residuos, estimar volúmenes y medir pérdidas económicas en los procesos de cosecha forestal. Esta herramienta contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del recurso forestal, además de ayudar a reducir riesgos asociados, como la ocurrencia de incendios.

  • Categoría: Pymes

En tanto en el grupo de las Pymes, el proyecto distinguido fue el Sistema de Rescate, Relocalización y Seguimiento de Chinchilla lanigera asistido por Inteligencia Artificial desarrollado por Gold Fields junto a Kabeli. Consiste en un sistema integral que combina inteligencia artificial, visión computacional y sensores para identificar, monitorear y relocalizar fauna crítica. La solución permite proteger especies en peligro de extinción, como la chinchilla, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad mediante tecnología de punta.

  • Categoría: Startups

Para las Startups, el reconocimiento recayó en Theodora Intelligence, desarrollada por Theodora AI, una plataforma que permite detectar y corregir sesgos en lenguaje e imágenes mediante el uso de aprendizaje profundo, visión computacional y enfoques basados en neurociencia. La solución contribuye a reducir sesgos en las comunicaciones institucionales y a mejorar los procesos de toma de decisiones.

  • Categoría: Otras organizaciones

Finalmente en la categoría Organizaciones, el proyecto ganador fue la iniciativa Fiscal HeredIA, del Ministerio Público que consiste en un ecosistema de inteligencia artificial orientado a la investigación penal. La plataforma procesa grandes volúmenes de texto y audio, permitiendo generar resúmenes, cronologías y redes criminales de manera automatizada. Gracias a estas capacidades, ha logrado aumentar la detección de prófugos y reducir los tiempos de análisis en más de un 90%, operando actualmente  en múltiples fiscalías regionales del país.

Al respecto, Fernando Sánchez, gerente general de Fundación País Digital, subrayó el carácter pionero de esta edición, quien declaró que “la primera versión de este reconocimiento demuestra que en Chile existe un ecosistema de inteligencia artificial que no es emergente sino que crece con fuerza en múltiples sectores. Chile PotencIA no solo reconoce la excelencia técnica, sino también el compromiso de las organizaciones por desarrollar soluciones responsables, con sentido público y orientadas a resolver desafíos concretos del país".

En tanto que el ministro de Ciencia, Aldo Valle, señaló que “los ganadores que hoy destacamos y los 162 proyectos que participaron del proceso del concurso lograron un impacto real que ya está aportando a las personas de manera positiva, no son ideas que necesitan ser probadas, son herramientas concretas”. 

Finalmente, Rodrigo Durán, gerente de Cenia, afirmó que “es un experimento que sienta un precedente adecuado para futuras versiones más robustas que reflejen, de manera más adecuada, el impacto y la envergadura del ecosistema de Inteligencia Artificial".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes: Revisa la fecha de pago según tu Isapre este 2026

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026