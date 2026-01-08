Ganadores del primer Premio Nacional Chile PotencIA: Conoce los 4 proyectos de IA chilena más innovadores - Chilevisión

La premiación distinguió a cuatro proyectos, uno por categoría, en secciones como “Grandes empresas”, “Startups”, “Pymes” y “Otras organizaciones”.

De las más de 600 postulaciones, finalmente cuatro iniciativas nacionales se quedaron con los galardones del primer Premio Nacional Chile PotencIA, el que reconoce a los mejores soluciones de inteligencia artificial desarrolladas en el país.

Fundación País Digital (FPD) anunció este martes a los ganadores de la iniciativa pionera en Chile organizada en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Chile PotencIA inicó con más de 600 postulaciones y en una primera revisión de admisibilidad, el concurso avanzó con 162 proyectos. De esta etapa se seleccionaron 40 proyectos, los que se redujeron en 20 semifinalistas y luego dar paso a los proyectos finalistas que participaron en la ceremonia de premiación.

Conoce a los proyectos ganadores

Categoría: Grandes empresas

En la categoría Grandes Empresas, el proyecto ganador fue Calidad de Cosecha, iniciativa impulsada por Forestal Arauco. Se trata de una solución que combina drones y modelos de aprendizaje profundo para cuantificar residuos, estimar volúmenes y medir pérdidas económicas en los procesos de cosecha forestal. Esta herramienta contribuye a una gestión más eficiente y sostenible del recurso forestal, además de ayudar a reducir riesgos asociados, como la ocurrencia de incendios.

Categoría: Pymes

En tanto en el grupo de las Pymes, el proyecto distinguido fue el Sistema de Rescate, Relocalización y Seguimiento de Chinchilla lanigera asistido por Inteligencia Artificial desarrollado por Gold Fields junto a Kabeli. Consiste en un sistema integral que combina inteligencia artificial, visión computacional y sensores para identificar, monitorear y relocalizar fauna crítica. La solución permite proteger especies en peligro de extinción, como la chinchilla, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad mediante tecnología de punta.

Categoría: Startups

Para las Startups, el reconocimiento recayó en Theodora Intelligence, desarrollada por Theodora AI, una plataforma que permite detectar y corregir sesgos en lenguaje e imágenes mediante el uso de aprendizaje profundo, visión computacional y enfoques basados en neurociencia. La solución contribuye a reducir sesgos en las comunicaciones institucionales y a mejorar los procesos de toma de decisiones.

Categoría: Otras organizaciones

Finalmente en la categoría Organizaciones, el proyecto ganador fue la iniciativa Fiscal HeredIA, del Ministerio Público que consiste en un ecosistema de inteligencia artificial orientado a la investigación penal. La plataforma procesa grandes volúmenes de texto y audio, permitiendo generar resúmenes, cronologías y redes criminales de manera automatizada. Gracias a estas capacidades, ha logrado aumentar la detección de prófugos y reducir los tiempos de análisis en más de un 90%, operando actualmente en múltiples fiscalías regionales del país.

Al respecto, Fernando Sánchez, gerente general de Fundación País Digital, subrayó el carácter pionero de esta edición, quien declaró que “la primera versión de este reconocimiento demuestra que en Chile existe un ecosistema de inteligencia artificial que no es emergente sino que crece con fuerza en múltiples sectores. Chile PotencIA no solo reconoce la excelencia técnica, sino también el compromiso de las organizaciones por desarrollar soluciones responsables, con sentido público y orientadas a resolver desafíos concretos del país".

En tanto que el ministro de Ciencia, Aldo Valle, señaló que “los ganadores que hoy destacamos y los 162 proyectos que participaron del proceso del concurso lograron un impacto real que ya está aportando a las personas de manera positiva, no son ideas que necesitan ser probadas, son herramientas concretas”.

Finalmente, Rodrigo Durán, gerente de Cenia, afirmó que “es un experimento que sienta un precedente adecuado para futuras versiones más robustas que reflejen, de manera más adecuada, el impacto y la envergadura del ecosistema de Inteligencia Artificial".