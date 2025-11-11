Evento solidario Living + Feliz busca recaudar fondos para niños con cáncer: Revisa acá cómo participar - Chilevisión

Este jueves 13 de noviembre se realizará una nueva edición del Living + Feliz, evento solidario de la revista Living en beneficio de la fundación Vivir + Feliz.

La fundación desde 2012 entrega ayuda a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y con esta acción buscan recaudar fondos para transformar la experiencia hospitalaria de los niños que enfrentan esta enfermedad.

El acto se llevará a cabo en una casa especialmente ambientada y decorada por más de 150 marcas, con muebles, accesorios, textiles, alfombras, lámparas, arte y mucho más, todo disponible para la venta con un 70% de descuento.

También habrá una subasta de arte, viajes y joyas a cargo de Denise Ratinoff, música de la banda Intercomunal 24 y cocktail de Food Stories.

De acuerdo a la información entregada por la organización, buscan entregar "ayuda emocional con terapias complementarias como música, juego y risoterapia a los niños que están en tratamiento ambulatorio en el centro TROI que está ubicado anexo al hospital Dr. Luis Calvo Mackenna".

Según explicaron, todo lo recaudado esa noche será destinado íntegramente a la remodelación del Centro TROI de Santiago, ubicado en el Hospital Calvo Mackenna, que ofrece tratamiento ambulatorio integral a los niños con cáncer y es el único en la red pública de salud en realizar trasplantes de médula ósea.

¿Cuándo y cómo partipar de Living + Feliz?

El evento solidario Living + Feliz se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre 2025 Gran Vía 8109, Lo Curro, comuna de Vitacura.

Para participar es necesario comprar las entradas a través del sistema Passline por un valor de $35.000 por persona o $60.000 por pareja.