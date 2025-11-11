 Evento solidario Living + Feliz busca recaudar fondos para niños con cáncer: Revisa acá cómo participar - Chilevisión
Minuto a minuto
“Dijo que habían problemas”: Compañeros de hombre entregan detalles tras crimen en Melipilla El dolor de una comunidad: Impacto por muerte de una madre y sus dos hijos en choque con conductor ebrio Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días ¿Quiénes sacaron ventaja? Pepe Auth analizó el último debate de los candidatos presidenciales EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
11/11/2025 18:58

Evento solidario Living + Feliz busca recaudar fondos para niños con cáncer: Revisa acá cómo participar

Todo lo recaudado en el evento solidario será destinado íntegramente a la remodelación del Centro TROI de Santiago, recinto que ofrece tratamiento integral a los niños con cáncer.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este jueves 13 de noviembre se realizará una nueva edición del Living + Feliz, evento solidario de la revista Living en beneficio de la fundación Vivir + Feliz.

La fundación desde 2012 entrega ayuda a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y con esta acción buscan recaudar fondos para transformar la experiencia hospitalaria de los niños que enfrentan esta enfermedad.

El acto se llevará a cabo en una casa especialmente ambientada y decorada por más de 150 marcas, con muebles, accesorios, textiles, alfombras, lámparas, arte y mucho más, todo disponible para la venta con un 70% de descuento.

También habrá una subasta de arte, viajes y joyas a cargo de Denise Ratinoff, música de la banda Intercomunal 24 y cocktail de Food Stories.

De acuerdo a la información entregada por la organización, buscan entregar "ayuda emocional con terapias complementarias como música, juego y risoterapia a los niños que están en tratamiento ambulatorio en el centro TROI que está ubicado anexo al hospital Dr. Luis Calvo Mackenna".

Según explicaron, todo lo recaudado esa noche será destinado íntegramente a la remodelación del Centro TROI de Santiago, ubicado en el Hospital Calvo Mackenna, que ofrece tratamiento ambulatorio integral a los niños con cáncer y es el único en la red pública de salud en realizar trasplantes de médula ósea.

¿Cuándo y cómo partipar de Living + Feliz?

El evento solidario Living + Feliz se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre 2025 Gran Vía 8109, Lo Curro, comuna de Vitacura.

Para participar es necesario comprar las entradas a través del sistema Passline por un valor de $35.000 por persona o $60.000 por pareja.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón

Se trata de El Chapu, conocido en la población El Castillo también como El Cebolla. La Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en las diligencias para dar con su paradero.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto

El vehículo sufrió daños en su parte frontal y trasera y cayó en una especie de canal de regadío. De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, los hijos del deportista y Marité Matus estarían bien.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025
Publicidad