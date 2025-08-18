Con Diana Bolocco a la cabeza: Estas son la novedades que tendrá la nueva temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión

El estelar de baile más querido por el público, vuelve incluyendo los ritmos de siempre pero incorporando también las nuevas tendencias actuales asociadas a las redes sociales para conquistar a todas las generaciones.

La pista vuelve a encenderse. Chilevisión confirma el regreso de uno de sus programas más icónicos y queridos por el público: “Fiebre de Baile”, esta vez con la conducción de Diana Bolocco.

El exitoso estelar que marcó una época televisiva con sus competencias, romances y momentos inolvidables regresa renovado, mezclando la esencia que lo hizo famoso con nuevas tendencias y redes sociales.





Novedades de la nueva temporada de Fiebre de Baile

A trece años de su última emisión, la nueva temporada promete ritmos clásicos que hicieron vibrar al público, pero también incorporará desafíos y tendencias virales para conquistar a las nuevas generaciones. La transmisión en vivo permitirá que la audiencia participe en votaciones en tiempo real, influyendo directamente en el destino de los concursantes.

Históricos de la TV que pasaron por Fiebre de Baile

En la historia de “Fiebre de Baile” han brillado grandes nombres como Maura Rivera, Janis Pope, Rodrigo Díaz, Fabricio Vasconcellos y Pamela Díaz, todos recordados por su talento, carisma y ganas de ser el mejor sobre la pista. Ahora, una nueva y variada camada de participantes buscará dejar huella y ganarse el cariño del público.



