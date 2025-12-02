Atención dueños de perros y gatos: Los tres consejos infalibles para que tus mascotas no sufran con altas temperaturas - Chilevisión

La llegada del calor extremo y días soleados obliga a tomar importantes precauciones con nuestras mascotas. Revisa acá tres tips claves para estas fechas.

Todavía no llega el verano y ya es una constante tener días con temperaturas superiores a los 30°, además de jornadas extremadamente soleadas, por lo que pasear con las mascotas es un desafío que requiere de muchas precauciones.

El experto Axel Heleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Foods Chile, advirtió que "a los temidos rayos UV, que pueden causar cáncer de piel en el largo plazo, también se suman otras condiciones de riesgo en esta época, como es el caso de la deshidratación".

En ese sentido, "mantener a nuestros perros y gatos a la sombra y darles acceso permanente a agua, además de facilitar el consumo de alimentos húmedos, son algunas de las claves principales para que esta época sea llevadera y grata para nuestros fieles compañeros".

A continuación, revisa las recomendaciones más importantes para que tu mascota no padezca las consecuencias del calor y sol extremo de estas fechas.

Los 3 consejos infalibles para que tus mascotas no sufran en verano

Paseos muy temprano o cerca del atardecer

En el caso de los paseos, una rutina fundamental para el estado de ánimo de nuestros perros, el experto detalla las distintas ventajas de pasearlos en horarios frescos, sin que la plenitud de la luz solar afecte su bienestar.

"Sin duda, nuestros perros aman pasear y nos seguirán donde sea, incluso si lo hacemos en los horarios de mayor luz solar. Pero con esto exponemos su salud, ya que se agotan más rápido, pueden deshidratarse, sufrir quemaduras en sus patas e incluso los temidos golpes de calor, que pueden derivar en cuadros más severos", expresó.

En ese sentido, el mejor momento del día es durante las mañanas o bien cerca del atardecer, ya que además del mejor clima para recorrer la ciudad, en estos horarios es posible encontrarse con más perros, facilitando la socialización y la interacción con otros animales en plazas y parques.

Hidratación

Independientemente de que las salidas se produzcan en horarios de mayor sombra y menos calor, siempre es recomendable hidratar a nuestras mascotas cuando regresen al hogar, e incluso complementar el consumo de agua con snacks saludables húmedos, como Churu, que los desestresan y les permiten seguir pasando un momento agradable.

No dejarlos dentro de los autos y evitar cortes de pelo

Otras recomendaciones, tanto para perros como gatos, son no dejarlos al interior de un auto, ya que esta es otra forma de sufrir un golpe de calor, y tampoco cortar su pelo, ya que es una barrera de protección natural a los rayos UV.

Las altas temperaturas llegaron para acompañarnos durante los próximos meses. Pero nuestras mascotas aman esta época del año, y depende de nosotros hacer de cada paseo una experiencia única y segura.