¡Para la primavera! Así consigues antialérgicos hasta un 73% más baratos - Chilevisión

Existen alternativas más económicas para adquirir los remedios contra las alergias, tan necesarios en plena primavera.
El pasado 22 de septiembre empezó oficialmente la primavera y, con eso, se han multiplicado los casos de alergias en Chile.
Y los miles de chilenos y chilenas no solo han comenzado a sufrir de los síntomas estacionales, sino también del costo de los medicamentos para contrarrestar estas reacciones.
Para todos ellos hay buenas noticias: la Ley Cenabast permite comprar antialérgicos a precios rebajados, incluso hasta un 73% más baratos.
Gracias a la Ley Cenabast puedes acceder a seis medicamentos a precios más bajos.
A continuación, revisa el listado y de cuánto es el descuento:
Para comprar cualquiera de los seis medicamentos anteriores debes concurrir a una farmacia adherida a la Ley Cenabast.
En Chile, hay más de 1.270 farmacias —entre independientes y la cadena Salcobrand— que cumplen con ese requisito.