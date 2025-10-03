¡Para la primavera! Así consigues antialérgicos hasta un 73% más baratos - Chilevisión

El pasado 22 de septiembre empezó oficialmente la primavera y, con eso, se han multiplicado los casos de alergias en Chile.

Y los miles de chilenos y chilenas no solo han comenzado a sufrir de los síntomas estacionales, sino también del costo de los medicamentos para contrarrestar estas reacciones.

Para todos ellos hay buenas noticias: la Ley Cenabast permite comprar antialérgicos a precios rebajados, incluso hasta un 73% más baratos.

Cuáles son y cuántos cuestan

Gracias a la Ley Cenabast puedes acceder a seis medicamentos a precios más bajos.

A continuación, revisa el listado y de cuánto es el descuento:

Loratadina 10mg : de $1.542 a $530 (66% de dcto.)

: de $1.542 a $530 (66% de dcto.) Mometasona 50mg : $14.126 a $3.730 (73% de dcto.)

: $14.126 a $3.730 (73% de dcto.) Desloratadina 5 mg : $2.490 a $1.380 (45% de dcto.)

: $2.490 a $1.380 (45% de dcto.) Fexofenadina 180 mg : $22.283 a $10.820 (52% de dcto.)

: $22.283 a $10.820 (52% de dcto.) Levocitirizina 5 mg : $3.264 a $1.790 (45% de dcto.)

: $3.264 a $1.790 (45% de dcto.) Olopatadina 0,2%: $21.822 a $13.960 (37% de dcto.)

¿Cómo adquirirlos?

Para comprar cualquiera de los seis medicamentos anteriores debes concurrir a una farmacia adherida a la Ley Cenabast.

En Chile, hay más de 1.270 farmacias —entre independientes y la cadena Salcobrand— que cumplen con ese requisito.