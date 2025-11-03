Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones - Chilevisión

El aporte económico se entrega para cubrir una parte importante del valor mensual de una propiedad y se entrega de manera mensual a los beneficiados.

Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo (DS.52), ya que aún se encuentra abierta la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Se trata de un aporte temporal que el Estado otorga a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años, y tienes plazo para postular hasta el próximo viernes 14 de noviembre.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

Tener 18 años cumplidos. Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente. Postular con núcleo familiar , es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación. Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil) . Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).



De cuánto es el monto del subsidio