Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones - Chilevisión

 Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones
EXCLUSIVO | Casa y departamentos: Estos son los millonarios bienes de la sociedad de los hermanos Cruz-Coke Metro de Santiago informa que tres estaciones de Línea 2 están sin servicio Senador Cruz-Coke rompe su silencio por crimen en La Reina que involucra a su primo Choque múltiple se registró en la Alameda entre bus del Sistema Red, furgón de pasajeros y vehículo particular Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina
03/11/2025 18:42

Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones

El aporte económico se entrega para cubrir una parte importante del valor mensual de una propiedad y se entrega de manera mensual a los beneficiados.

Publicado por CHV Noticias

Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo (DS.52), ya que aún se encuentra abierta la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).

Se trata de un aporte temporal que el Estado otorga a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años, y tienes plazo para postular hasta el próximo viernes 14 de noviembre.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

    • Tener 18 años cumplidos.
    • Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
    • Postular con núcleo familiar, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto.
    • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.
    • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.
    • Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).

De cuánto es el monto del subsidio 

Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF (6.600.000 millones aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes.

Tal como se mencionó antes, este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años. Por otra parte, el proceso de postulación estará abierto hasta el martes 14 de noviembre.

Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Quienes cumplan con los requisitos del Subsidio de Arriendo deben ingresar al sitio arriendoenlinea.minvu.cl, donde se pedirá acceso con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, hay que seguir los siguientes pasos para postular:

    • Completar el formulario adjunto.
    • Adjuntar las cotizaciones previsionales
    • Adjuntar la certificación de ahorro.
