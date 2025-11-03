Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones - Chilevisión

El aporte económico se entrega para cubrir una parte importante del valor mensual de una propiedad y se entrega de manera mensual a los beneficiados.
Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo (DS.52), ya que aún se encuentra abierta la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Se trata de un aporte temporal que el Estado otorga a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.
Este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años, y tienes plazo para postular hasta el próximo viernes 14 de noviembre.
Quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:
Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF (6.600.000 millones aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes.
Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.
Quienes cumplan con los requisitos del Subsidio de Arriendo deben ingresar al sitio arriendoenlinea.minvu.cl, donde se pedirá acceso con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, hay que seguir los siguientes pasos para postular: