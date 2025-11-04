 Tarde de martes y mañana de miércoles: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes en comunas de Santiago - Chilevisión
04/11/2025 10:28

Tarde de martes y mañana de miércoles: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes en comunas de Santiago

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 4 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos caso los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles. 

En Santiago serán tres las comunas afectadas: Colina, Santiago y Estación Central. 

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes y miércoles

  • Colina: Por ampliación de redes, entre las 15:00 horas del martes 4 y 05:00 horas del miércoles 5 de noviembre.

  • Santiago: Por instalación de arranque, entre las 15:00 y 21:00 horas del martes 4 de noviembre. 

  • Estación Central: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 4 y 03:00 horas del miércoles 5 de noviembre. 

