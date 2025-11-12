Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular - Chilevisión

El dinero a recibir es de $21.243 por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $42.486.
El Subsidio Familiar es un beneficio económico mensual que puedes solicitar en tu municipio si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60 % de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).
Mientras que si integras el 40 % más vulnerable, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática.
También durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.
Para ser beneficiario de este subsidio, el menor debe cumplir con los siguientes criterios:
Para saber si recibes el Subsidio Familiar, ingresa tu RUT en este enlace que te llevará al sitio de ChileAtiende. Allí podrás consultar si accedes a este u otros beneficios.