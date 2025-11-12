 Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular - Chilevisión
12/11/2025 11:52

Subsidio familiar: Revisa con tu RUT si puedes recibir el beneficio sin necesidad de postular

El dinero a recibir es de $21.243 por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $42.486.

El Subsidio Familiar es un beneficio económico mensual que puedes solicitar en tu municipio si eres madre, padre, tutor o tutora, no tienes previsión social y perteneces al 60 % de la población socioeconómicamente más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH)

Mientras que si integras el 40 % más vulnerable, tienes menos de 18 años, y cumples los demás requisitos, recibirás el Subsidio Familiar (SUF) de forma automática

También durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

¿Cuál es el monto del beneficio?

Recibirás $21.243 por cada carga familiar que acredites. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $42.486.

Requisitos para acceder al Subsidio Familiar

Para ser beneficiario de este subsidio, el menor debe cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser menor de 18 años.
  • Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.
  • Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

¿Cómo revisar con tu RUT?

Para saber si recibes el Subsidio Familiar, ingresa tu RUT en este enlace que te llevará al sitio de ChileAtiende. Allí podrás consultar si accedes a este u otros beneficios.

