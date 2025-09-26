 Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT fecha de pago y monto - Chilevisión
26/09/2025 10:32

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

Publicado por CHV Noticias

El Subsidio Familiar (SUF) es un beneficio económico mensual entregado por el Estado a familias con hijos menores de 18 años, para aliviar los gastos de crianza.

El beneficio está dirigido a madres, padres, tutores o tutoras, guardadores/as y personas naturales que tengan personas a cargo (cargas familiares) que cumplan los requisitos establecidos en el Registro Social de Hogares.

¿De cuánto es el monto del Subsidio Familiar?

Quienes sean beneficiarios del Subsidio Familiar, recibirán $22.007 por cada carga familiar acreditada. Si se trata de una persona con discapacidad, el monto será de $44.014.

¿Cuál es la fecha de pago del Subsidio Familiar?

La fecha de pago del Subsidio Familiar es a fin de mes y el dinero, en caso de obtenerlo, se deposita automáticamente de manera mensual.

Consulta con tu RUT si recibes el Subsidio Familiar

Para saber si recibes el Subsidio Familiar, ingresa tu RUT en este enlace que te llevará al sitio de ChileAtiende.

También podrás consultar la fecha de pago de este u otros beneficios.

Requisitos del Subsidio Familiar

Para acceder al Subsidio Familiar, ya sea en su versión tradicional o automática, debes cumplir con lo siguiente:

  • Pertenecer al 60 % más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

  • Tener cargas familiares: niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, o personas con discapacidad que dependan de ti económicamente.

El causante, por su parte, también debe cumplir requisitos según su edad:

  • Si es menor de 8 años, debe participar de los programas de salud infantil del Ministerio de Salud.
  • Si tiene entre 6 y 18 años, debe estar matriculado o acreditado como alumno regular en establecimientos reconocidos, excepto para los casos de discapacidad.

Además, los beneficiarios no deben recibir otros beneficios incompatibles, como Asignación Familiar, Subsidio de Discapacidad para menores, entre otros.

