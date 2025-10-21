Subsidio al Empleo Joven: Revisa con tu RUT si te corresponde y cuándo pagarán en octubre - Chilevisión

El objetivo del beneficio es incentivar la permanencia y formalización laboral de los jóvenes, entregando un apoyo directo que varía según los ingresos, el tipo de contrato y las cotizaciones.

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un aporte económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a trabajadores y trabajadoras jóvenes que pertenecen al 40% más vulnerable del país.

Su objetivo es incentivar la permanencia y formalización laboral de los jóvenes, entregando un apoyo directo que varía según los ingresos, el tipo de contrato y las cotizaciones previsionales.

El beneficio se puede recibir en dos modalidades: mensual, que corresponde a anticipos calculados en base al sueldo de tres meses atrás; o anual, que consolida el monto total del año según los ingresos percibidos.

¿Cuándo se paga el SEJ en octubre?

De acuerdo con el calendario oficial de SENCE, el pago correspondiente al ingreso de julio de 2025 se realizará el jueves 30 de octubre.

Este monto se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario o puede cobrarse de manera presencial en Banco Estado.

Monto del Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven tiene los siguientes montos según modalidad y renta del beneficiario:

En la modalidad mensual , puede alcanzar hasta $44.157 al mes para quienes están en el tramo más bajo de renta.

En la modalidad anual, el monto máximo puede llegar hasta $678.028 para quienes tienen renta anual igual o menor a aproximadamente $3.390.139.

Requisitos para acceder al Subsidio al Empleo Joven

Para postular al SEJ, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y menos de 25 años .

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar trabajando de forma dependiente o independiente , con cotizaciones previsionales y de salud al día.

No trabajar en instituciones del Estado ni en empresas con aporte estatal superior al 50%.

Percibir una renta bruta mensual inferior a aproximadamente $662.000 si opta al pago mensual.

Consulta con tu RUT si puedes obtener el beneficio

El Sence tiene disponible un validador de requisitos para quienes están interesados en obtener el Subsidio al Empleo Joven.

Solo debes ingresar tu RUT en el siguiente validador y revisar si cumples con las condiciones.

¿Cómo postular al beneficio?

Para postular al Subsidio al Empleo Joven, debes realizar un proceso completamente en línea y gratuito. Sigue los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del Subsidio al Empleo Joven

Iniciar sesión con ClaveÚnica, Clave tributaria del SII o clave SENCE .

Completar los datos personales, laborales y bancarios requeridos.

Aceptar las condiciones y enviar la solicitud.

Una vez enviada, el SENCE evaluará los antecedentes y notificará el resultado en un plazo aproximado de 90 días, informando si la persona fue aceptada o rechazada en el beneficio.