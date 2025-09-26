¿Sin agua? Reportan que al menos cinco comunas tienen problemas de suministro a esta hora - Chilevisión

La compañía Aguas Andinas dio a conocer los sectores de la capital afectados por cortes de suministro, tanto programados como de emergencia.

Aguas Andinas informó que sectores de al menos cinco comunas de la capital están experimentando cortes de agua este viernes 26 de septiembre.

Se trata de tres interrupciones de emergencia y dos programadas; estas últimas tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas son La Reina, San Miguel, Lo Espejo, La Florida y El Bosque.

En La Reina:

Horario: Desde las 15:10 hasta las 22:00.

Motivo: Cambio de válvula.

Área afectada:

En San Miguel:

Horario: Desde las 16:30 hasta las 22:30.

Motivo: Sector sin agua.

Área afectada:

En Lo Espejo:

Horario: Desde las 16:30 hasta las 22:30.

Motivo: Falla de matriz.

Área afectada:

En La Florida:

Horario: Desde las 16:20 hasta las 22:20.

Motivo: Falla de matriz.

Área afectada:

En El Bosque: