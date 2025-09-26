 ¿Sin agua? Reportan que al menos cinco comunas tienen problemas de suministro a esta hora - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Chile por peligrosa nueva droga: Puede ser confundida con un sticker Un intenso sistema frontal dejó árboles caídos, calles anegadas y hasta granizos en algunas zonas de Santiago Gendarmería denuncia ante el Ministerio Público ofrenda floral con amenazas hacia un funcionario VIDEO | Casi aplasta a peatones: Registro muestra el momento exacto en que árbol cae sobre camioneta en Ñuñoa Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 18:40

¿Sin agua? Reportan que al menos cinco comunas tienen problemas de suministro a esta hora

La compañía Aguas Andinas dio a conocer los sectores de la capital afectados por cortes de suministro, tanto programados como de emergencia.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas informó que sectores de al menos cinco comunas de la capital están experimentando cortes de agua este viernes 26 de septiembre.

Se trata de tres interrupciones de emergencia y dos programadas; estas últimas tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas son La Reina, San Miguel, Lo Espejo, La Florida y El Bosque.

Reportan cortes de agua en cinco comunas de Santiago

En La Reina:

  • Horario: Desde las 15:10 hasta las 22:00.
  • Motivo: Cambio de válvula.
  • Área afectada:

En San Miguel:

  • Horario: Desde las 16:30 hasta las 22:30.
  • Motivo: Sector sin agua.
  • Área afectada:

En Lo Espejo:

  • Horario: Desde las 16:30 hasta las 22:30.
  • Motivo: Falla de matriz.
  • Área afectada:

En La Florida:

  • Horario: Desde las 16:20 hasta las 22:20.
  • Motivo: Falla de matriz.
  • Área afectada:

En El Bosque:

  • Horario: Desde las 14:00 hasta las 20:00.
  • Motivo: Falla de matriz.
  • Área afectada:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025