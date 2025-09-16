 Reportan cortes de agua en cuatro comunas de Santiago - Chilevisión
16/09/2025 15:42

Ahora: Reportan cortes de agua en cuatro comunas de Santiago

Sectores de las comunas de Pudahuel, Las Condes, San Miguel y Puente Alto están experimentando interrupciones en el suministro.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Aguas Andinas reportó que cuatro sectores de Santiago están sufriendo actualmente cortes de agua.

De las cuatro interrupciones informadas, tres se deben a emergencias y la cuarta corresponde a un corte programado.

En ese sentido, los sectores afectados corresponden a las comunas de Pudahuel, San Miguel, Las Condes y Puente Alto. 

Cortes de agua

Pudahuel

  • Causa: No informada.
  • Hora estimada de reposición: A las 16:30 de hoy, martes 16 de septiembre. 
  • Área afectada

San Miguel (programado)

  • Causa: Cambio de válvula.
  • Hora estimada de reposición: A las 21:30 horas de hoy, martes 16 de septiembre.
  • Área afectada

Las Condes

  • Causa: Falla de válvulas.
  • Hora estimada de reposición: A las 20:00 horas de hoy, martes 16 de septiembre. 
  • Área afectada

Puente Alto

  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: A las 18:30 horas de hoy, martes 16 de septiembre.  
  • Área afectada

