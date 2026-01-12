Nuevo aporte para jubilados: Cuándo inicia el pago y quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados - Chilevisión

Este nuevo beneficio parte de la Reforma Previsional se suma a la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. Ambos debutan en 2026, son automáticos, no hay que postular y se calculan en UF.

Este año debutan dos novedades de la Reforma de Pensiones. A partir de 2026 los pensionados podrán acceder a nuevos beneficios, y a su vez, la PGU aumentará a quienes tengan 75 años o más.

Ya puedes consultar con tu RUN en el portal ChileAtiende si tienes acceso a los beneficios del nuevo Seguro Social de la Reforma Previsional: Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida exclusivo para mujeres (CEV).

¿Cuándo inciará el pago?

Desde el 15 de enero comienzan los pagos del Beneficio por Años Cotizados y de Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida exclusivo para mujeres, los nuevos aportes que tienen como objetivo mejorar las pensiones y reducir las desigualdades.

Al rededor de 1 millón 370 mil personas pensionadas recibirán estos beneficios como parte de la nueva reforma.

¿Quiénes lo recibirán?

Los requisitos para obtener el Beneficio por Años Cotizados son:

Tener 65 años o más (hombres y mujeres).

Estar pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros.

Cumplir con el mínimo de cotizaciones reconocidas por ley. 10 años en mujeres (120 meses) y 20 en hombres (240).

Por otro lado, los requisito para recibir la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV) son:

Ser mujer de 65 años o más

Estar pensionada por vejez o ivalidez en una AFP o compañía de seguros, que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

¿Cómo se calculará el pago?

Para pensionados al 31 de julio de 2025 (con 65 años o más), el Beneficio por Años Cotizados usa cotizaciones hasta esa fecha y paga a partir de enero de 2026.

El monto equivale a 0,1 UF por año de cotización, con un máximo de 25 años (2,5 UF).

Para los que aún no estén pensionados para ese mismo periodo, pero tengan 65 años o más al 31 de julio de 2025, se aplicará el mismo cálculo, el cálculo es el mismo.

En el caso de los pensionados a contar del 1 de agosto de 2025, se suman cotizaciones al Seguro Social nuevas, si así corresponde.