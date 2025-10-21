Para este martes y miércoles: Aguas Andinas anuncia cortes en diferentes comunas de Santiago - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.
Este martes 21 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.
Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles
En Santiago serán tres las comunas afectadas en cuatro zonas: Lo Barnechea, Ñuñoa y Puente Alto.