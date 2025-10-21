Para este martes y miércoles: Aguas Andinas anuncia cortes en diferentes comunas de Santiago - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 21 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles

En Santiago serán tres las comunas afectadas en cuatro zonas: Lo Barnechea, Ñuñoa y Puente Alto.

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes

Lo Barnechea: Por conexión nuevas urbanizaciones, entre las 15:00 del martes 21 y las 01:00 horas del miércoles 22.

Ñuñoa: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 23:00 horas del martes 21.

Puente Alto: Por renovación de redes, entre las 15:00 del martes 21 y las 03:00 horas del miércoles 22.