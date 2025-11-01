Publican nómina definitiva del Servel: Revisa con tu RUT si fuiste elegido vocal de mesa - Chilevisión

Quienes hayan sido convocados, deberán ejercer como vocales de mesa en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias el próximo 16 de noviembre y no hay periodo de excusas habilitado.

Este sábado el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina definitiva de las personas que tendrán que ejercer como vocales de mesa este próximo 16 de noviembre durante las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

A diferencia del primer llamado, las personas que hayan sido convocadas en esta oportunidad no tienen la opción de excusarse, por lo que arriesgan multas si no se presentan durante esa jornada.

¿Cómo saber si fui escogido como vocal de mesa?

Ingresa al sitio web oficial de Servel.

sitio web oficial de Servel. Haz click en "Consulta de datos electorales".

Ingresa tu RUT sin puntos y con dígito verificador.

Valida que eres humano a través del Captcha.

Haz click en "Consultar".

También puedes hacer click en la siguiente imagen y serás redirigido:

Las personas que no se presenten a cumplir su labor, deberán esperar a la citación del Juzgado de Policía Local, instancia donde se pueden presentar las excusas correspondientes.

Luego se definirá si la persona se puede excusar o si deberá pagar multa, la cual va desde las 2 a 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a $138.530 y $554.120 aproximadamente.

¿Por qué razones podría excusarme?