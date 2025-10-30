Metro de Santiago funcionará por más horas este domingo 2 de noviembre: Estaciones y horarios - Chilevisión

El tren subterráneo de Santiago abrirá más temprano y cerrará más tarde este 2 de noviembre. Revisa acá los nuevos horarios, estaciones beneficiadas y por qué este cambio.

Metro de Santiago anunció la extensión de su horario de funcionamiento para este domingo 2 de noviembre, a raíz de dos espectáculos masivos que ocurrirán en la capital.

El primero será la Corrida Gana Santiago 2025, que tendrá lugar en el centro. El segundo es el esperado concierto de la banda estadounidense Linkin Park, en el Estadio Nacional.

Metro anuncia extensión horaria para el domingo 2 de noviembre

El tren subterráneo explicó que el domingo 2 de noviembre el servicio —en toda la Línea 1— comenzará a las 6:30 de la mañana, es decir, una hora antes de la apertura habitual.

La Corrida Gana Santiago iniciará durante la mañana y dos puntos de inicio de la carrera serán frente al Paseo Bulnes.

En ese sentido, durante la noche del mismo 2 de noviembre, Metro extenderá su servicio hasta las 00:30 horas, para facilitar el transporte desde el espectáculo musical.

Las estaciones que funcionarán hasta más tarde son: