“Ha sido retirado por incivilidades”: Metro informa expulsión del “Chavo del 8” tras graves acusaciones - Chilevisión

24/10/2025 14:05

“Ha sido retirado por incivilidades”: Metro informa expulsión del “Chavo del 8” tras graves acusaciones

A través de su cuenta de X, Metro de Santiago informó que expulsó "una vez más" al llamativo personaje luego que usuarios lo acusaran de ser agresivo y de acosar mujeres.

Este viernes, y a través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que expulsó "una vez más" al "Chavo del 8" del tren capitalino luego que se viralizaran graves acusaciones en su contra. 

"El Chavo del 8 ha sido retirado una vez más por incivilidades. En Metro seguimos reforzando nuestro compromiso con la seguridad y el buen comportamiento al interior de la red", partieron declarando desde el servicio de transporte. 

"Invitamos a las personas a denunciar cualquier acto que afecte la convivencia llamando al 1411 (denuncia de seguridad) o 1488 (denuncia de acoso), y a no donar dinero al interior de la red", se agregó en la cuenta de X. 

Usuarios de redes sociales acusan a Chavo del 8 del Metro de ser agresivo y acosar mujeres

El jueves se viralizaron varios registros de TikTok del "Chavo del 8" del Metro, donde en los comentarios se repetían graves acusaciones.

Ahí, los usuarios señalaban que el hombre que transita por el tren capitalino vestido del recordado personaje de Chespirito y que pide dinero al señalar que sufre una enfermedad, sería agresivo cuando no recibe la cooperación que solicita. Además, se indicó que el sujeto acosaría a mujeres. 

Publicidad

